Η FIBA ανακοίνωσε πως το Eurobasket 2029 θα διοργανωθεί στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Εσθονία και την Σλοβενία ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη!

Η Ισπανία, με κάθε επισημότητα πλέον, θα φιλοξενήσει την τελική φάση του EuroBasket 2029, για πρώτη φορά μετά το 2007, βγαίνοντας... νικήτρια τελικά στη μεγάλη κόντρα με την Ελλάδα που ήταν επίσης υποψήφια, μαζί με την Εσθονία, τη Λιθουανία και την Ολλανδία.

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία στην ιστορία του θεσμού, όπου το τουρνουά θα διεξαχθεί στη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου. Βασικό στάδιο θα είναι η έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, η Movistar Arena. Πριν από μερικές ημέρες, η Marca είχε αποκαλύψει το γεγονός ότι ο πρώτος αγώνας σε περίπτωση όπου το τουρνουά γίνει στην ισπανική πρωτεύουσα, θα πραγματοποιηθεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της «Βασίλισσας», το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, κάτι το οποίο έκανε και επίσημα γνωστό η ομοσπονδία.

Η Ελλάδα τελικά θα φιλοξενήσει ένα από τα Group της φάσης των ομίλων, μαζί με την Εσθονία και στη Σλοβενία.

Πιο συγκεκριμένα, οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες πέρα από τη Μαδρίτη, είναι η Αθήνα (ΟΑΚΑ), το Ταλίν και η Λιουμπλιάνα.

Η απόφαση πάρθηκε στην πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα, το απόγευμα της Πέμπτης (22/5), ενώ εκεί βρισκόταν επίσης ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Οι προηγούμενες φορές όπου το EuroBasket είχε πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, ήταν το 2007, το 1997 και το 1973. Τις δύο πρώτες φορές, το τουρνουά το είχε κατακτήσει η Γιουγκοσλαβία ενώ τελευταία νικήτρια ήταν η Ρωσία.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά το 1995, όπου αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί επίσης το ιστορικό 1987, όταν η «Γαλανόλευκη» είχε κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης.

