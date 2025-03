Τα μικρόφωνα, αναπόφευκτα, τον περικύκλωσαν, αναζητώντας μια δήλωση από τον ήρωα του απογεύματος. «Το έκανα για να απαντήσω με έναν αστείο τρόπο στην καζούρα των οπαδών της Άρσεναλ που σε όλο το ματς μού φώναζαν "Ποιος έφαγε όλες τις πίτες;"», είπε, αλλά η αρμόδια επιτροπή της Αγγλικής Ομοσπονδίας δεν πείστηκε. Σχεδόν άμεσα άνοιξε έρευνα θεωρώντας ύποπτη την ενέργεια του Σο. Ξαφνικά, η συμπαθής Σάτον και ο ακόμα πιο συμπαθής Γουέιν βρίσκονταν στο επίκεντρο μιας έρευνας για ένα πρωτάκουστο στοιχηματικό σκάνδαλο! Ο 46χρονος γκολκίπερ, ακόμα δεν είχε... χωνέψει καλά καλά την πίτα και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ομάδα του. Λιγότερες από 24 ώρες μετά το περιστατικό, ο Σο, μετά την έρευνα που η FA άνοιξε, υπέβαλε την παραίτησή του στη Σάτον και αυτή έγινε δεκτή, όσο ολόκληρη η ποδοσφαιρική Αγγλία ασχολούταν με το περίφημο «Piegate», όπως ονομάστηκε, το σκάνδαλο της πίτας!

Ο προπονητής του τον έβγαλε στα... μανταλάκια, κατηγορώντας τον για μια «ηλίθια ενέργεια που λέκιασε την ονειρική πορεία της ομάδας στο Κύπελλο και έβαλε σε κίνδυνο τόσο τον σύλλογο, όσο και τον ίδιο». Όπως αποδείχθηκε, ακόμα και αν ο 46χρονος αρνήθηκε τα πάντα και έκανε λόγο για σύμπτωση, είχε δίκιο. Η έρευνα της Ομοσπονδίας κατέδειξε πως κάποιος είχε πράγματι ζητήσει ως ειδικό στοίχημα από τη Sun Bets το να φάει ο Σο μια πίτα την ώρα του ματς. Η στοιχηματική εταιρεία προσέφερε τη συγκεκριμένη επιλογή στην... ελκυστική απόδοση του 9.00 και ο Γουέιν - είτε το ήθελε, είτε όχι - ακολούθησε το ειδικό στοίχημα, ενώ γνώριζε πως κάποιος είχε ποντάρει σε αυτό, που σήμαινε πως παραβίαζε τους ρητούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας όσον αφορά στις στοιχηματικές δραστηριότητες των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε αυτός ο «κάποιος» που κέρδισε το συγκεκριμένο στοίχημα γέμισε τον λογαριασμό του με ένα άγνωστο αλλά πενταψήφιο ποσό! Η Sun Bets τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100.000 ευρώ και ο Γουέιν με πρόστιμο 500 ευρώ, αλλά και ποινή αποκλεισμού από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα για μήνες. Είτε από αφέλεια, είτε από δόλο, εκείνη η πίτα που έφαγε ο Σο άλλαξε όλη του τη ζωή.

Wayne Shaw tonight:



- Hoovers the dugouts pre-match

- In the bar at half-time

- Eats a pie during 2nd half



HERO. pic.twitter.com/NR40FhEhmx