Αντονίν Πανένκα: Βαφτίζοντας την πιο εμβληματική «ζωγραφιά» της άσπρης βούλας

Το πέναλτι αλά Πανένκα θεωρείται συχνά ως ένα άσκοπο ρίσκο που παίρνουν οι υπερβολικά... αναιδείς παίκτες σε ακατάλληλες στιγμές. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που είναι αρκετά κουλ και σούπερ προικισμένοι, όπως ο Κόουλ Πάλμερ, οι οποίοι δεν αισθάνονται τόσο ριψοκίνδυνα τελικά.

Το πέναλτι Πανένκα, πήρε το όνομά του από τον Τσέχο παίκτη Άντονιν Πανένκα, ο οποίος χρησιμοποίησε την τεχνική για να σκοράρει στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1976 εναντίον της Δυτικής Γερμανίας. Τι χρειάζεται; Απαιτεί από έναν παίκτη να αποφεύγει την τυπική προσέγγιση του να στοχεύει ένα πέναλτι στη γωνία του τέρματος. Αντίθετα, οι ποδοσφαιριστές τσιμπούν απαλά την μπάλα στο κέντρο, υποθέτοντας ότι ο τερματοφύλακας πέφτει σε μια από τις δυο γωνίες και μπορεί μόνο να παρακολουθεί αβοήθητος την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Όταν μπαίνει το γκολ, ο εκτελεστής μοιάζει με ιδιοφυΐα. Όταν δεν σκοράρει, συνήθως μένει στην ιστορία για την κάκιστη εκτέλεση.

Panenka away to Spurs. It doesn't get better than this. #CFC | #TOTCHE pic.twitter.com/S3zdTgRNCD