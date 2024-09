Χακάν Σουκούρ: Man with No Name

Οταν κάποιος ξεχνά την ιστορία του, σίγουρα τα μονοπάτια που θα βαδίζει δεν θα έχουν καλά θεμέλια. Φιλοσοφίες; Μια αναδρομή στην ιστορία της Γαλατασαράι λίγο πριν το ραντεβού με τον ΠΑΟΚ έφερε στο μυαλό μας έναν Θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου, έναν Legend της ομάδας, τον Χακάν Σουκούρ. Ιδανικότερη πρεμιέρα δεν θα μπορούσε να κάνει η στήλη «Sunday Stories», με τον πρώτο σκόρερ σε ευρωπαϊκά ματς του συλλόγου να είναι ένας άνθρωπος χωρίς ταυτότητα στην χώρα του! Ήταν ένας Θρύλος και ο Ταύρος του Βοσπόρου σε μια χώρα όπου τρώνε, πίνουν και κοιμούνται για το ποδόσφαιρο. Τα είχε όλα: ήταν σούπερ σκόρερ για τη Γαλατασαράι και τη χώρα του και ενέπνεε και εισέπραττε τεράστιο σεβασμό ακόμα και από τους οπαδούς των άλλων τουρκικών ομάδων: Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας. Όμως η ιστορία του σοκάρει. Ποια είναι αυτή; Υπάρχει μια φωτογραφία, διάσημη στην Τουρκία, που τραβήχτηκε στον γάμο ενός εκ των κορυφαίων παικτών της χώρας και ενός νικητή του Κυπέλλου UEFA. Σε αυτή, ο Χακάν Σουκούρ είναι δίπλα στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον πνευματικό και θρησκευτικό ηγέτη Φετουλάχ Γκιουλέν. Ένας γάμος υποτίθεται ότι έχει κομβικό ρόλο στη ζωή ενός άνδρα, για τον Σουκούρ όμως τα πράγματα δε λειτούργησαν έτσι.... Η γυναίκα που παντρεύτηκε εκείνη την ημέρα είναι νεκρή (καθώς χάθηκε στον μεγάλο σεισμό του 1999), ο πατέρας του φυλακίστηκε και ο παίκτης με 112 συμμετοχές στην Εθνική Τουρκίας βρίσκεται στην... εξορία. Εάν επιστρέψει ποτέ στην πατρίδα του, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για προσβολή του Προέδρου και εξέγερση κατά της Κυβέρνησης. Η ισόβια κάθειρξη θα ήταν βέβαιη και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και τη θανατική ποινή. Δεν θα ξαναδεί τον πατέρα του και όλος ο θαυμασμός που είχε κάποτε έχει χαθεί. Ο Σουκούρ έχει χάσει τη χώρα του...