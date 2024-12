Toν Ιούνιο του 2023, η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας και το κρατικό επενδυτικό ταμείο της ανακοίνωσαν ένα τολμηρό σχέδιο για να μεταμορφώσουν το παιχνίδι στο Βασίλειο της Αραβικής Χερσονήσου: το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, θα έπαιρνε τον έλεγχο τεσσάρων κορυφαίων ομάδων της Σαουδικής Αραβίας και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια θα διοχετεύονταν στην αγορά για την αγορά των κορυφαίων του παιχνιδιού. Και εκείνη τη στιγμή, πριν ακόμα κοπούν οι πρώτες επιταγές, η Pro League έγινε ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο.

Ακριβώς όπως με τις παρεμβάσεις της στο γκολφ, την πυγμαχία και μια σειρά από άλλα αθλήματα, το σκεπτικό που πρόσφεραν οι Σαουδάραβες επικεντρώθηκε στα οφέλη της δημόσιας υγείας, στην ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας της χώρας, στην επιθυμία να την βοηθήσει να απογαλακτιστεί από την εξάρτηση από το πετρέλαιο.

Εκτός συνόρων επικρατεί μια πιο κυνική άποψη: Αυτή ήταν απλώς μια άλλη προσπάθεια των αυταρχικών ηγετών της χώρας να κρύψουν το απύθμενο ρεκόρ καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πίσω από τον λαμπερό χώρο του αθλητισμού.

Ακόμα κι οι δεκάδες μεταγραφές εκατομμυρίων στο ποδόσφαιρο που έχουν αναγκάσει σπουδαία ονόματα να εγκαταλείψουν την Ευρώπη, στην πραγματικότητα δεν αποκαλύπτουν την πλήρη κλίμακα του σχεδίου που έχουν εκπονήσει οι Άραβες. Κάθε μέρα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της πανίσχυρης PIF γεμίζει με μηνύματα από πρωταθλήματα και Ομοσπονδίες, όπως η Formula E, το WWE και το World Nineball Tour, με απώτερο στόχο μια επένδυση ή συνεργασία.

Η Σαουδική Αραβία, έχει φέτος τουλάχιστον 910 αθλητικές εμπορικές συμφωνίες - χορηγίες, αγορές ή διοργάνωση τουρνουά - σε όλο τον πλανήτη αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τα έξω. Πρόκειται για μια τεράστια λειτουργία του sportswashing, μια γεωπολιτική στρατηγική με την οποία η απόλυτη μοναρχία των Σαούντ με σύμμαχο τον αθλητισμό προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την εξωτερική εικόνα του βασιλείου.

Ο περίπλοκος χάρτης των επιχειρηματικών, πολιτικών και αθλητικών σχέσεων βοηθά το Ριάντ να προωθήσει το «Vision 2030» μέσω του sportswashing, τον οδικό χάρτη για το μέλλον του κράτους. Αυτό περιλαμβάνει τον τερματισμό της σχεδόν απόλυτης εξάρτησης από το πετρέλαιο στην οικονομία της και την προσέλκυση επενδύσεων και τουριστών στη χώρα παρά τη φήμη της ως δικτατορίας που καταστέλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το άθλημα στο οποίο η Σαουδική Αραβία επενδύει τα περισσότερα χρήματα είναι το ποδόσφαιρο. Το κάνει, πάνω απ' όλα, μέσω δύο εταιρειών: του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων (PIF), του ισχυρού κρατικού ταμείου της χώρας, και της Aramco, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο η οποία και αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κράτους. Η πρώτη έχει 346 συμβόλαια —όχι μόνο στο ποδόσφαιρο— ενώ η ενεργειακή εταιρεία 71.

Ένα άλλο άθλημα στο οποίο το Ριάντ έχει αποκτήσει επιρροή τα τελευταία χρόνια είναι το τένις. Πριν από ένα μήνα περίπου, η σαουδαραβική κρατική εταιρεία General Entertainment Authority (GEA) διοργάνωσε το «Six Kings Slam». Το τουρνουά, που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας τον Οκτώβριο, συγκέντρωσε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Το τουρνουά έδωσε στον καθένα από 1,3 εκατομμύρια ευρώ μόνο για να παρουσιαστεί στο γήπεδο και ο Σίνερ πήρε περίπου 5,5 εκατομμύρια για τη νίκη στον τελικό, έπαθλο αρκετά μεγαλύτερο από αυτά που δίνονται στα Grand Slam. Παράλληλα, ο Ράφα Ναδάλ, υπέγραψε συμβόλαιο με την Ομοσπονδία Τένις της Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο Ιανουάριο για να γίνει πρεσβευτής της...

