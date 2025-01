Νησιά Σίλι: Ένα cult πρωτάθλημα με δύο ομάδες και μια μάχη με αντίπαλο τη λήθη

«Can we play, can we play you every week? Oh, can we play you every week?». Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά συνθήματα καζούρας της βρετανικής κερκίδας. Πανηγυρίζοντας, οι οπαδοί ζητούν να παίζουν κάθε εβδομάδα με τον ίδιο - κατώτερο κατά κανόνα - αντίπαλο. Μα ίσως δεν ξέρουν πως λίγο πιο μακριά, υπάρχει ένα μέρος όπου στα αλήθεια κάθε εβδομάδα, κάθε ομάδα παίζει απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Κι αυτό διότι υπάρχουν μόνο δύο ομάδες.

Χαμένα στους χάρτες - και ίσως και στον χρόνο - τα Νησιά Σίλι, αυτές οι... ξεχασμένες κουκίδες γης ανάμεσα στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Θάλασσα της Μάγχης, περήφανα «φωνάζουν» πως κρατούν ζωντανό το πιο μικρό πρωτάθλημα στον κόσμο. Το πρωτάθλημα των δύο ομάδων, των Γκάρισον Γκάνερς και Γούλπακ Γουόντερερς, την τεράστια - μα στην πραγματικότητα μικρσκοπική - «Isles of Scilly Football League». Ένα πρωτάθλημα απλών ανθρώπων και όχι λαμπερών επαγγελματιών, συνώνυμο της αγνής αγάπης για το ποδόσφαιρο και της προσπάθειας ενός τόπου να μη βυθιστεί στη λήθη.