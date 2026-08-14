Ο Παναθηναϊκός έμαθε αντιπάλους στα προκριματικά του Champions League

O Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Σπλιτ τον Σεπτέμβριο, για να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη φάση των ομίλων της φάσης των «16» στο Champions League.

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στη γηπεδούχο Γιάντραν Σπλιτ και την ουγγρική Χόνβεντ θα διεκδικήσει το τριήμερο 18-20 Σεπτεμβρίου την πρόκριση στη φάση των ομίλων και στους 16 του Champions League ανδρών.

Στη Βάρνα διεξήχθη η κλήρωση των προκριματικών ομίλων της προκριματικής φάσης της διοργάνωσης. To «τριφύλλι» ως φιναλίστ απέναντι στον Ολυμπιακό στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, κληρώθηκε στον Γ΄ Όμιλο, που θα φιλοξενήσει η κροατική Γιάντραν Σπλιτ.

Συνολικά στην κλήρωση πήραν μέρος 11 ομάδες, για να προκύψουν οι έξι που θα συμπληρώσουν τη 16άδα του Champions League, όπου ήδη βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Δημιουργήθηκαν δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και ένας των τριών. Οι δύο πρώτες ομάδες ανά όμιλο θα προκριθούν στην επόμενη φάση, οι άλλες πέντε θα συνεχίσουν στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Οι όμιλοι των προκριματικών

Α' Όμιλος (Οραντέα)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Οραντέα (Ρουμανία)

Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία)

Στρασβούργο (Γαλλία)

Β' Όμιλος (Τιφλίδα)

Μπρέσια (Ιταλία)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Σπορτ Μάνατζμεντ (Γεωργία)

Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

Γ' Όμιλος (Σπλιτ)

Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

Χόνβεντ (Ουγγαρία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

Oι ομάδες στους ομίλους της φάσης των «16»