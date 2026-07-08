Η κλήρωση στη Waterpolo League γυναικών

Τι έβγαλε η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών, που θα εκκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου.

Στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/7) η κλήρωση του πρωταθλήματος της Waterpolo League γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη νεοφώτιστη Λάρισα, η Βουλιαγμένη τον Εθνικό και η Γλυφάδα τον Άλιμο.

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό θα γίνει την 6η αγωνιστική στο Λαιμό.

Με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης θα αγωνιστούν στα play-oofs για τον τίτλο, οι ομάδες που θα πάρουν τις θέσεις 5-8 θα παίξουν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα αγωνιστούν στα play out πλέι-άουτ, για να προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Α2 κατηγορία.

Το πρόγραμμα του Α΄ γύρου

1η αγωνιστική (26/9/26)

ΠΑΟΚ-ΠΕΚΕΒ

Βουλιαγμένη-Εθνικός

ΝΕ Πατρών-Ηλιούπολη

Γλυφάδα-Αλιμος

Ολυμπιακός-Λάρισα

Χανιά-Πανιώνιος

2η αγωνιστική (3/10/26)

ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη

ΠΕΚΕΒ-Πανιώνιος

Λάρισα-Χανιά

Αλιμος-Ολυμπιακός

Ηλιούπολη-Γλυφάδα

Εθνικός-ΝΕ Πατρών

3η αγωνιστική (10/10/26)

Χανιά-Αλιμος

Πανιώνιος-Λάρισα

Βουλιαγμένη-ΠΕΚΕΒ

ΝΕ Πατρών-ΠΑΟΚ

Γλυφάδα-Εθνικός

Ολυμπιακός-Ηλιούπολη

4η αγωνιστική (17/10/26)

Εθνικός-Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ-Γλυφάδα

Βουλιαγμένη-ΝΕ Πατρών

ΠΕΚΕΒ-Λάρισα

Αλιμος-Πανιώνιος

Ηλιούπολη-Χανιά

5η αγωνιστική (21/10/26)

Χανιά-Εθνικός

Πανιώνιος-Ηλιούπολη

Λάρισα-Αλιμος

ΝΕ Πατρών-ΠΕΚΕΒ

Γλυφάδα-Βουλιαγμένη

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική (24/10/26)

Εθνικός-Πανιώνιος

ΠΑΟΚ-Χανιά

Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός

ΝΕ Πατρών-Γλυφάδα

ΠΕΚΕΒ-Αλιμος

Ηλιούπολη-Λάρισα

7η αγωνιστική (31/10/26)

Ολυμπιακός-ΝΕ Πατρών

Χανιά-Βουλιαγμένη

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ

Λάρισα-Εθνικός

Αλιμος-Ηλιούπολη

Γλυφάδα-ΠΕΚΕΒ

8η αγωνιστική (7/11/26)

ΠΕΚΕΒ-Ηλιούπολη

Εθνικός-Αλιμος

ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βουλιαγμένη-Πανιώνιος

ΝΕ Πατρών-Χανιά

Γλυφάδα-Ολυμπιακός

9η αγωνιστική (14/11/26)

Ηλιούπολη-Εθνικός

Ολυμπιακός-ΠΕΚΕΒ

Χανιά-Γλυφάδα

Πανιώνιος-ΝΕ Πατρών

Λάρισα-Βουλιαγμένη

Αλιμος-ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική (21/11/26)

Γλυφάδα-Πανιώνιος

Ολυμπιακός-Χανιά

ΠΕΚΕΒ-Εθνικός

ΠΑΟΚ-Ηλιούπολη

Βουλιαγμένη-Αλιμος

ΝΕ Πατρών-Λάρισα

11η αγωνιστική (28/11/26)

Αλιμος-ΝΕ Πατρών

Ηλιούπολη-Βουλιαγμένη

Εθνικός-ΠΑΟΚ

Χανιά-ΠΕΚΕΒ

Πανιώνιος-Ολυμπιακός

Λάρισα-Γλυφάδα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ