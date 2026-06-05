Η ομοσπονδία της Σερβίας ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς στην εθνική ομάδα, με την 52χρονο τεχνικό να συνεχίζει παράλληλα στη Βουλιαγμένη.

O αρραβώνας κατέληξε σε γάμο, με τον Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς να είναι ο νέος τεχνικός στην εθνική ομάδα πόλο ανδρών της Σερβίας.

Η ομοσπονδία της Σερβίας ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (5/6) την έναρξη συνεργασίας με τον 52χρονο τεχνικό, ο οποίος με πληροφορίες του Gazzetta θα συνεχίσει παράλληλα το έργο του στην ομάδα της Βουλιαγμένης. και ΄όχι απλά θα παραμείνει στον Λαιμό, αλλά οι δύο πλευρές επέκτειναν τη συνεργασίας τους μέχρι το 2031!

«Η Σερβική Ομοσπονδία Υδατοσφαίρισης ενημερώνει τους φιλάθλους ότι ο διάσημος αθλητής μας και πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας, Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς, έγινε ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών της Σερβίας.

Ένας από τους πιο εξέχοντες παίκτες στην ιστορία της σερβικής και παγκόσμιας υδατοσφαίρισης έχει πίσω του μια πλούσια καριέρα ως παίκτης και προπονητής.

Ο Βουγιασίνοβιτς ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας και ένας από τους ηγέτες της γενιάς που κέρδισε πολλά μετάλλια στις μεγαλύτερες διοργανώσεις για χρόνια και η οποία, μετά την περίοδο των εμπάργκο και των κυρώσεων τη δεκαετία του 1990, άρχισε να ανοίγει το δρόμο για τη σερβική υδατοσφαίριση σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και την κορυφή του κόσμου. Έχει χαραχτεί με "χρυσά" γράμματα στην ιστορία του πιο επιτυχημένου σερβικού ομαδικού αθλήματος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Βουγιασίνοβιτς έρχεται να διαδεχθεί τον Ούρος Στεβάνοβιτς, σε μια ταραχώδη περίοδο στην εθνική ομάδα της Σερβίας, που κορυφώθηκε με τη δήλωση αποχώρησης 11 παικτών, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Σλόμπονταν Σόρο.

Θα έχει για άμεσο συνεργάτη τον Μίλος Κορόλια και πιάνει αμέσως δουλειά. Η Σερβία που δεν πήρε την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, με τον Βουγιασίνοβιτς να καλεί την πρώτη συγκέντρωση στις 16 Ιουνίου στο Βελιγράδι, στην έναρξη της προετοιμασίας για τους Μεσογειακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στα τέλη του Αυγούστου, στον Τάραντα της Ιταλίας.

Ο Σέρβος προπονητής ολοκλήρωσε την Πέμπτη (4/6) τις υποχρεώσεις του με τη Βουλιαγμένη για τη φετινή σεζόν, με την ήττα από τον Απόλλωνα Σμύρνης στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο και την 4η θέση στη Water Polo League.