Ο Απόλλων Σμύρνης είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα του πολύπειρου φουντατιστού Κωνσταντίνου Μουρίκη.

Η μεταγραφή του Μανώλη Σολανάκη στον Ολυμπιακό, έκανε επιτακτική την ανάγκη απόκτησης φουνταριστού στον Απόλλωνα Σμύρνης, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Μουρίκη.

Ο 38χρονος παίκτης έρχεται με την τεράστια εμπειρία του να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Απόλλωνα Σμύρνης, έπειτα από θητεία τριών ετών στον Πανιώνιο.

Ο Μουρίκης είναι το 2ο απόκτημα της «ελαφράς ταξιαρχίας», μετά τον Αμερικανό, Μάρκο Βάβιτς, ενώ έχου ήδη ανανεώσει τη θητεία του κατά σειρά οι: Νίκος Γαρδίκας, Νίκολα Μπογκντάνοβιτς, Χανς Ντάουμπε, Μάριος Καπότσης, Χάρης Ρομπόπουλος, Νίκος Μητράκης, Χρίστος Λασκαρίδης και Γιώργος Μητράκης.

H ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης

«Με μία μεταγραφή υψηλότατου επιπέδου, που ισχυροποιεί τη γραμμή των δύο μέτρων, συνεχίζει την ενίσχυσή του ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, που είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του για τη σεζόν 2026-27 με τον αργυρό Ολυμπιονίκη στο Τόκιο, Κώστα Μουρίκη!

Ο γεννηθείς στις 11 Ιουλίου 1988 Κώστας Μουρίκης αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων φουνταριστών της Ευρώπης την τελευταία δεκαπενταετία κι έναν εκ των σημαντικότερων Ελλήνων πολιστών της σύγχρονης εποχής.

Ερχόμενος στον Απόλλωνα ο ύψους 1,98 μ. φουνταριστός θα προσφέρει τη δύναμη, την ποιότητα και την εμπειρία του, που τον έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς στη θέση του, σε μια καριέρα γεμάτη τίτλους και διακρίσεις με κορυφαία την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο με την εθνική μας ομάδα το καλοκαίρι του 2021.

Τα πρώτα του βήματα στο πόλο τα έκανε στον Τρίτωνα Αμαρουσίου, όπου παρέμεινε έως το 2005, πριν μεταγραφεί στον Πανιώνιο. Με την ομάδα της Νέας Σμύρνης αγωνίστηκε μέχρι το 2011, ως συμπαίκτης, μάλιστα, για έναν χρόνο με τον Γιώργο Αφρουδάκη (2005-06), έχοντας πρωταγωνιστική παρουσία με συμμετοχή σε δύο τελικούς πρωταθλήματος, σε πέντε τελικούς κυπέλλου, αλλά και σε δύο τελικούς LEN Trophy (2009, 2011).

Το καλοκαίρι του 2011 μετακινήθηκε στον Ολυμπιακό, όπου, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο ως ένας εκ των κορυφαίων φουνταριστών στη διεθνή υδατοσφαίριση, κατέκτησε με το σκουφάκι του το Champions League το 2018, 11 Πρωταθλήματα και 10 Κύπελλα Ελλάδας, όπως και 3 Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Στους "ερυθρόλευκους", με τους οποίους αγωνίστηκε και σε ακόμη δύο τελικούς Campions League (2016, 2019), διετέλεσε και αρχηγός, προτού, μετά από 12 χρόνια σπουδαίας προσφοράς, επιστρέψει το 2023 στον Πανιώνιο.

Την τελευταία τριετία φόρεσε, αποτελώντας το σημείο αναφοράς τους στα 2 μέτρα, το σκουφάκι του Πανιωνίου, πριν αποδεχθεί την πρόταση του Απόλλωνα Σμύρνης, για να αποτελέσει τη δεύτερη, χρονικά, μεγάλη φετινή μεταγραφική προσθήκη μετά από εκείνη του Μάρκο Βάβιτς! Πέρυσι, μάλιστα, με τους «κυανέρυθρους» σκόραρε 65 γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ συνολικά την τελευταία τριετία αποτέλεσε τη μεγάλη δύναμη της ομάδας της Νέας Σμύρνης στη θέση του φουνταριστού, συνεχίζοντας να αγωνίζεται σε πολύ υψηλά αγωνιστικά στάνταρ!

Παράλληλα με τη συλλογική του καριέρα υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ανδρών για περισσότερο από μία δεκαετία, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων διοργανώσεων, σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες (Λονδίνο 2012, Ρίο 2016 και Τόκιο 2021), 4 Παγκόσμια Πρωταθλήματα και 6 Ευρωπαϊκά! Η μεγαλύτερη στιγμή της διεθνούς του καριέρας ήρθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όταν, ως συμπαίκτης με τον Μάριο Καπότση με τον οποίο ξανασμίγει στον Απόλλωνα, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του ιστορικού αργυρού μεταλλίου, της μεγαλύτερης διάκρισης που έχει πετύχει η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.

Στις διακρίσεις του υπάρχουν ακόμη, βεβαίως, το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2015, δύο χάλκινα μετάλλια στο World League και το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018. Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική ομάδα, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το… αποτύπωμά του.

Ο Κώστας Μουρίκης έρχεται στον Απόλλωνα Σμύρνης για να συμβάλει με την ποιότητα και την εμπειρία του στην επίτευξη των στόχων της νέας σεζόν, δηλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr: "Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που εντάσσομαι στην οικογένεια του Απόλλωνα Σμύρνης. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις έτσι ώστε να εκπληρώσουμε τους στόχους της ομάδας. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα χρονιά και οι αγώνες. Θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον προπονητή και τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. Ελπίζω να τους ανταμείψω με την αγωνιστική μου απόδοση".

Κώστα, καλώς όρισες στην οικογένεια του Απόλλωνα Σμύρνης».



