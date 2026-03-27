Ο Παναθηναϊκός όλα για όλα στο Σπλιτ και την πρόκριση στα ημιτελικά του Euro Cup

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Γιάντραν Σπλιτ, με στόχο να ανατρέψει την ήττα με 11-10 στην Αθήνα και να βρεθεί στα ημιτελικά του Euro Cup ανδρών.

O Παναθηναϊκός ψάχνει την υπέρβαση το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3, 13:00 ώρα Ελλάδας) στο Σπλιτ, στην προσπάθειά του να βρεθεί για πρώτη φορά σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκριμένα στο Euro Cup.

To «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τη Γιάντραν Σπλιτ από την οποία είχε ηττηθεί στην εκπνοή του αγώνα με 11-10 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο.

Ουσιαστικά αυτό είναι και το πιο αμφίρροπο ζευγάρι στη φάση των «8», καθώς μετά τα αποτελέσματα στα πρώτα παιχνίδια, η Μαρσέιγ, η Βαζούτας και η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, έχουν αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης.

Η Βαζούτας, που θα είναι η αντίπαλος στα ημιτελικά για τον Παναθηναϊκό ή τη Γιάντραν Σπλιτ, φιλοξενείται από τη ρουμανική Οραντέα, έχοντας επικρατήσει με 14-8 στη Βουδαπέστη.

To πρόγραμμα των προημιτελικών

(Σε παρένθεση τα πρώτα παιχνίδια)

Σάββατο 28 «Μαρτίου

13:00 Γιαντράν Σπλιτ - Παναθηναϊκός (11-10)

19:00 Σαμπαντέλ - Μαρσέιγ (12-17)

20:00 Οραντέα - Βαζούτας (8-14)

21:00 Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς - Πρίμορατς Κότορ (14-10)

Εθνικός και Γλυφάδα με στόχο τα ημιτελικά στο Euro Cup γυναικών

Τη δική τους μάχη προκειμένου να βρεθούν στην ημιτελική φάση του Euro Cup γυναικών, θα δώσουν το Σάββατο (28/3) ο Εθνικός και η Γλυφάδα.

Αρχικά η Γλυφάδα φιλοξενείται από την Καταλούνια στη Βαρκελώνη στις 17:00 ώρα Ελλάδας, με το πρώτο παιχνίδι να έχει έρθει ισόπαλο 8-8.

Αργότερα (19:30) ο Εθνικός θα αγωνιστεί στην Τεργέστη απέναντι στην Τριέστε, με στόχο να ανατρέψει την ήττα με 9-8 στον Πειραιά.

Το πρόγραμμα των προημιτελικά

(Σε παρένθεση τα πρώτα παιχνίδια)

1.Καταλούνια - Γλυφάδα (8-8) 17:00

2.Βαζούτας-Πάντοβα (11-9) 18:00

3.Πόλαρ Μπέαρς-Μπαρτσελονέτα (9-10) 19:30

4.Τριέστε-Εθνικός (9-8) 19:30

Τα ζευγάρια των ημιτελικών