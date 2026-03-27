Tα Χανιά επέστρεψαν από το -5 απέναντι στη Σαντ Φελίου, όμως στο τέλος η ισπανική ομάδα επικράτησε με 19-15 και θα είναι αυτή η αντίπαλος για τον Πανιώνιο στα ημιτελικά του Conference Cup.

Τα Χανιά παρότι βρέθηκαν να χάνουν με διαφορά πέντε γκολ από τη Σαντ Φελίου στο πρώτο ημίχρονο, επέστρεψαν στον αγώνα, ισοφάρισαν, όμως στο τέλος γνώρισαν την ήττα με 19-15 και το σενάριο να δούμε ελληνικό ημιτελικό στο Final 8 του νεοσύστατου Conference Cup γυναικών στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, δεν βγήκε.

Έτσι η ισπανική ομάδα θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει τον γηπεδούχο Πανιώνιο στον ημιτελικό του Σαββάτου (28/3), στις 18:00 σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, ενώ στο δεύτερο ημιτελικό ζευγάρι (20:00), η ιταλική Κοζέντσα, θα παίξει με την ισπανική Τενερίφε Ετσέιντε. Οι νικήτριες το μεσημέρι της Κυριακής (29/3, 14:30) θα διεκδικήσουν το 1ο τρόπαιο του Conference Cup.

Από το -5 στο 11-11

Τα Χανιά, με την αρχηγό Χριστίνα Κώτσια να πετυχαίνει έξι γκολ και την Ελένη Πάτερου να προσθέτει άλλα τέσσερα, πλησίασε έναν τεράστιο στόχο, αυτός δεν ήρθε και τώρα θα συνεχίσουν την παρουσία τους στο Final 8 από τα παιχνίδια κατάταξης για τις θέσεις 5-8, με πρώτη αντίπαλο τη ρουμανική Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία το πρωί του Σαββάτου (28/3, 10:00).

Η Σαντ Φελίου ήταν καλύτερη στο πρώτο μισό του αγώνα, προηγήθηκε με 5-2 στις αρχές του 2ου οκταλέπτου και παρότι τα Χανιά μείωσαν σε 5-4, η ισπανική ομάδα με σερί 4-0, ξέφυγε 9-4 με την ολοκλήρωση του β' οκταλέπτου.

Οι παίκτριες των Χανίων, δεν τα παράτησαν και σε ένα άκρως αποδοτικό 3ο οκτάλεπτο, μπήκαν ξανά στη διεκδίκηση της νίκης.

Με τις Νιαρχάκου και Καλογερόπουλου μείωσαν σε 9-6 (6:38), με γκολ των Στρατιδάκη και Κώτσια σε 10-8 (5:29) και με νέο σερί 3-0 από τις Πάτερου, Ντάσιου και Κώτσια ισοφάρισαν σε 11-11 (00:49), με την ισπανική ομάδα να παίρνει το ελάχιστο προβάδισμα, 12-11, στα 23'' πριν από το τέλος της περιόδου.

Η Κώτσια και η Πάτερου απάντησαν στα γκολ της Μορένο Πέρεζ, μειώνοντας σε 13-12 (06:28) και σε 14-13 (05:46), όμως τα Χανιά δεν άντεξαν.

Δύο διαδοχικά γκολ από τη Σαντ Φελίου το σκορ έγινε 16-13 (03:43), με την ισπανική ομάδα στη συνέχεια να βρίσκει τις λύσεις και να φθάνει στην τελική επικράτηση με 19-15.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-2, 3-7, 7-4.

Σαντ Φελίου (Μπεατρίς Εσπινόζα): Όλιβερ, Ματαφόρα 1, Μουρ, Κάμπος, Πανιτσέλο 3, Ναβάρο 2, Ουρβάρι, Μορένο 4, Ντεσκάλτζι, Ντουένας 4, Ουνγκρία 5, Σαλτσέδο, Ντίαζ, Ρος.



ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατιδάκη 2, Κώτσια 6, Πάτερου 4, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Βούλγαρη.



Οι βαθμολογίες

Α΄ Όμιλος

1.Πανιώνιος 9

2.Τενερίφε 6

3.Γαλατάσαραϊ 3

4.Άλμπα Ιουλία 0

Β' Όμιλος

1.Κοζέντσα 6*

2.Σαντ Φελίου 6

3.Χανιά 3

4.Μλάντοστ 0*

*Με παιχνίδι λιγότερο

