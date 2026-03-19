Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο πρώτο ματς για την προημιτελική φάση του Euro Cup από τη Γιαντράν Σπλιτ με 11-10, έχοντας όμως ακόμη ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ένα σουτ από τα 6μ. στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης έδωσε στη Γιαντράν Σπλιτ τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο πρώτο ματς για την προημιτελική φάση του LEN Euro Cup. Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» έχουν ελπίδες πρόκρισης στη ρεβάνς, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (28/3).

Η αναμέτρηση ήταν ανταγωνιστική, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν καλύτερα και να παίρνουν προβάδισμα δύο γκολ (0-2). Βέβαια, οι γηπεδούχοι είχαν άμεση απάντηση και πριν λήξει η πρώτη περίοδος έφεραν το ματς στα ίσα (2-2).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Γιαντράν Σπλιτ πήρε το προβάδισμα ξανά (2-3), αλλά ο Παναθηναϊκός πολύ γρήγορα κατάφερε να φέρει... τούμπα το σκορ (4-3). Μάλιστα, πήγε με το σκορ υπέρ του στο ημίχρονο, μετά από γκολ του Κοπελιάδη πριν λήξει το δεύτερο οκτάλεπτο (5-4).

Η έναρξη του δεύτερου μισού βρήκε τους Κροάτες να φέρνουν το σκορ στα ίσα και πολύ γρήγορα να παίρνουν κεφάλι στο σκορ (5-6). Το σύνολο του Μαρέγια κατάφερε να διατηρήσει το ελάχιστο προβάδισμα και να μπει στο τελευταίο οκτάλεπτο με το προβάδισμα (6-7).

Οι «πράσινοι» κατάφεραν ν' ανατρέψουν το σκορ (8-7), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι με σερί 3-0 πήραν δύο γκολ προβάδισμα (8-10). Ακόμη και σε αυτό το προβάδισμα, το σύνολο του Δημήτρη Μάζη έφερε τις ισορροπίες (10-10), όμως την τελευταία λέξη στο ματς είχαν οι παίκτες της Γιαντράν Σπλιτ οι οποίοι με γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα έκαναν το 11-10 και πανηγύρισαν τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-2, 1-3, 4-4

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 4, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

Γιαντράν Σπλιτ (Τζ. Μαρέγια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 5, Κράγκιτς 1, Ραντάν, Μπουτίτς 1, Πεϊκοβιτς, Κούρκοβιτς 1, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 1, Νέμετ, Φάτοβιτς 2, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέιτς.