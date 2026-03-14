Εθνικός - Τριέστε 8-9: Ήττα με υπαρκτές ελπίδες για πρόκριση
Μετά την αναμέτρηση της Γλυφάδας για την προημιτελική φάση του Euro Cup γυναικών σειρά είχε ο Εθνικός. Οι «κυανόλευκες» απέναντι στην Τριέστε δεν κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα, χάνοντας με σκορ 9-8 στην πρώτη αναμέτρηση. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 28 Μαρτίου.
O Εθνικός γνώριζε πως είχε δύσκολο έργο κόντρα στην Τριέστε. Στην αρχή της αναμέτρησης αμφότερες οι ομάδες έβγαλαν πολύ καλές ομάδες, έχοντας ως πρώτο στόχο να κρατήσουν το μηδέν.
Η ιταλική ομάδα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, ενάμισι λεπτό πριν το τέλος της περιόδου, στο οποίο οι γηπεδούχες είχαν άμεση απάντηση (1-1). Βέβαια, οι φιλοξενούμενες πήραν και πάλι το προβάδισμα, με το οποίο πήγαν στη δεύτερη περίοδο (1-2).
Σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο, το δεύτερο οκτάλεπτο ξεκίνησε με γρήγορο γκολ από την Τριέστε (1-3). Ο Εθνικός μείωσε στο ελάχιστο, αλλά οι επιθέσεις του στη συνέχεια δεν ήταν ικανές για να έρθει η ισοφάριση. Έτσι, με ένα πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα οι Ιταλίδες έφτασαν στο +2 και το 2-4 ήταν το σκορ του ημιχρόνου.
Για ακόμη μια φορά, η Τριέστε βρήκε πρώτη το δρόμο προς τα δίχτυα στο οκτάλεπτο. Ο Εθνικός είδε το προβάδισμα των αντιπάλων του να διευρύνεται στα τρία γκολ (3-6). Ωστόσο, σιγά - σιγά βελτίωσε την αμυντική του κατάφερε να ρίξει και πάλι την απόσταση στο ένα γκολ (5-6).
Το σκορ παρέμεινε ίδιο έως το τέλος της περιόδου (5-6). Στην αρχή του τελευταίο οκτάλεπτου, το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα ισοφάρισε με την Τσιμάρα (6-6). Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες πήγαν γκολ - γκολ, με την Τριέστε να έχει τον πρώτο λόγο.
Στα μέσα του οκτάλεπτου οι Πειραιώτισσες πήραν κεφάλι στο σκορ (8-7), το οποίο όμως διατήρησαν ελάχιστα βλέποντας τις αντιπάλους τους με 2-0 σερί να περνούν και πάλι μπροστά (8-9). Οι Ιταλίδες κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, ώστε να πάρουν τη νίκη με 9-8 και να αποκτήσουν ελαφρύ προβάδισμα για την πρόκριση.
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-2, 3-2, 3-3
Εθνικός (Ο. Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 1, Γαλανοπούλου, Οικονόμου, Μάμογλου 4, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου, Τσιουγρή 1, Κοντογιάννη 1, Βεκρή, Μούζη
Τριέστε (Π. Ζίζα): Σπαράνο, Ζίζα, Ντε Μαρτς, Πετρούτσι, Γκαντ 1, Σεργκόλ 1, Κλατόφσκι 2, Κολέτα, Μαρούζι, ΜακΝτόγουολ 5, Μπατού, Άλεν, Μαντσινέλι, Αμποντάνζα
