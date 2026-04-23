Ο Παναθηναϊκός «ντύνει» στα πράσινα και τον Νικολαΐδη
Μετά τον Στάθη Καλογερόπουλο, που αφήνει τη Μαρσέιγ για τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» πάνε για τη μεγάλη κίνηση και στη θέση του φουνταριστού, με την απόκτηση του Δημήτρη Νικολαΐδη.
Στον Παναθηναϊκό θέλουν να προσθέσουν στη «μηχανή» τους έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο στα 2μ., σε μια κίνηση που αν οριστικοποιηθεί θα δώσει τεράστια ενίσχυση στο «τριφύλλι».
Ο 26χρονος φουνταριστός της εθνικής ομάδας, που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από το 2023, στη δεύτερη θητεία του στους «ερυθρόλευκους», αποτελεί βασικό στέλεχος στις επιτυχίες της εθνικής ομάδας τα προηγούμενα τρία χρόνια.
Ο Νικολαΐδης προέρχεται από τον ΠΑΟΚ, έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 2017 μέχρι το 2019 και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Μπρέσια (2019-2021) και στη Σπαντάου Βερολίνου, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για τη Βουλιαγμένη το 2022 και την επόμενη χρονιά μετακομίσει στον Ολυμπιακό.
