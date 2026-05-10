Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης 18-15: Ένα βήμα πριν τους τελικούς το Τριφύλλι
Έκανε το 1-0 το Τριφύλλι! Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 18-15 του Απόλλωνα Σμύρνης στον πρώτο ημιτελικό της Water Polo League και απέχει ένα... βήμα από τους τελικούς του πρωταθλήματος.
Ο Απόλλων ξεκίνησε πιο δυναμικά το παιχνίδι παίρνοντας διαφορά δύο γκολ από το πρώτο οκτάλεπτο (0-2). Οι Πράσινοι αντέδρασαν γρήγορα. Ο Παπανικολάου μείωσε το σκορ σε 4-5 και ισοφάρισαν σε 5-5 με τον Αλβέρτη.
Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο του προβάδισμα στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου με 8-7 χάρη στο γκολ του Γκιουβέτση. Κοπελιάδης και Μπανίσεβιτς έστειλαν τη διαφορά στα τρία γκολ (10-7), ενώ λίγο αργότερα η διαφορά ανέβηκε στα πέντε γκολ (12-7).
Με τους Καπότση, Μπογκντάνοβιτς και Κοπελιάδη να πετυχαίνουν γκολ σε καθοριστικά σημεία της αναμέτρησης, το Τριφύλλι επικράτησε 18-15. Ο επόμενος ημιτελικός είναι στις 17/5 στο Σεράφειο.
