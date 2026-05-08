Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βουλιαγμένη και ο Παναθηναϊκός με τον Απόλλωνα Σμύρνης είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών στη Water Polo League ανδρών.

Το πρωτάθλημα της Water Polo League ανδρών μπαίνει στην τελική ευθεία, με την έναρξη των σειρών της ημιτελικής φάσης των play offs, από όπου θα προκύψουν και οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο.

Η αρχή θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου (9/5, 17:00) από το Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει με πλεονέκτημα έδρας τη Βουλιαγμένη.

Το άλλο ημιτελικό θα αρχίσει την Κυριακή (10/5, 17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Σμύρνης στην κοινή τους έδρα το Σεράφειο κολυμβητήριο, με το «τριφύλλι» να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Οι ομάδες που θα συμπληρώσουν δύο νίκες προκρίνονται στους τελικούς των play off της Waterpolo League. Οι ηττημένοι θα αγωνισθούν για τις θέσεις 3-4.

Επίσης, από την Τετάρτη (13/5) θα αρχίσουν οι αγώνες για τις θέσεις 5-8 των play offs του πρωταθλήματος, ενώ θα συνεχιστούν και τα play out.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Θέσεις 1-4 - Ημιτελικά

1οι Αγώνες

Σάββατο 9/5

17:00 κολ. Πειραιά Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη

Κυριακή 10/5

17:00 κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης (ΕΡΤ 2 Σπορ)

2οι αγώνες

Σάββατο 16/5

17:00 κολ. Λαιμού Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός

Κυριακή 17/5

20:00 κολ. Σεράφειο Απόλλων Σμύρνης - Βουλιαγμένη (ΕΡΤ2 Σπορ)

3οι αγώνες Αν χρειαστεί

Σάββατο 23/5

17:00 κολ. Πειραιά Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη

19:00 κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης

Θέσεις 5-8

1οι αγώνες

Τετάρτη 13/5

17:00 κολ. Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Υδραϊκός

20:30 κολ. Νέας Σμύρνης Πανιώνιος - ΓΣ Περιστερίου

2οι αγώνες

Τετάρτη 20/5

14:00 κολ. «Αντ. Δημητρόπουλος» Υδραϊκός - ΠΑΟΚ

20:30 κολ. Περιστερίου: ΓΣ Περιστερίου - Πανιώνιος

3οι αγώνες Αν χρειαστεί

Τετάρτη 27/5

17:00 κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Υδραϊκός

20:30 κολ. Νέας Σμύρνης Πανιώνιος - ΓΣ Περιστερίου

Οι ομάδες που θα συμπληρώσουν δύο νίκες θα παίξουν στη συνέχεια για τις θέσεις 5-6 και οι ηττημένοι για τις θέσεις 7-8.

PLAY OUT (Β΄ ΦΑΣΗ)

1ος αγώνας

Τετάρτη 13/5

14:00 κολ. Ποσειδώνιο: ΟΦΘ – ΝΟ Χανίων

2ος αγώνας

Κυριακή 17/5

17:00 κολ. Ηρακλείου: ΝΟ Χανίων – ΟΦΘ

3ος αγώνας Αν χρειαστεί

Τετάρτη 20/5

14:00 κολ. Ποσειδώνιο: ΟΦΘ – ΝΟ Χανίων

Η ομάδα που θα συμπληρώσει δύο νίκες θα συνεχίσει στην επόμενη φάση όπου θα διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία σε νοκ άουτ αγώνα με αντίπαλο τον 2ο της Waterpolo League 2 και με μειονέκτημα έδρας. Ο ηττημένος θα αποχαιρετήσει τη Waterpolo League.



