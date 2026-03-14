Γλυφάδα - Καταλούνια 8-8: Ισόπαλες και όλα... ανοιχτά στη ρεβάνς
Στην Ισπανία θα κριθεί η πρόκριση στο Final-4 του Euro Cup γυναικών στο ζευγάρι Γλυφάδα - Καταλούνια. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με σκορ 8-8 στην πρώτη τους αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στις 28 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς.
Η Γλυφάδα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και πριν την συμπλήρωση δύο λεπτών πέτυχε το πρώτο της τέρμα με την Οτσόα (1-0). Η... απάντηση ήταν αμεσότατη από την ισπανική ομάδα (1-1), με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο έως τα τέλη του οκτάλεπτου. Η Τέρνερ ήταν αυτή που έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ την ομάδα της (2-1), με την ελληνική ομάδα της να έχει το προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Η Καταλούνια στην αρχή του επόμενου οκτάλεπτου έφερε ξανά στα ίσα το ματς (2-2). Μάλιστα, τα διαδοχικά λάθη της Γλυφάδας στην επίθεση έδωσαν τη δυνατότητα στις Ισπανίδες να βρουν τον τρόπο για να πάρουν προβάδισμα στην αναμέτρηση με την Βόζενμπεργκ (2-3). Βέβαια, με νέο γκολ της Οτσόα το ημίχρονο έληξε ισόπαλο (3-3).
Στην επανάληψη, το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου βελτίωσε την αμυντική λειτουργία του και πολύ γρήγορα βρήκε προβάδισμα δύο τερμάτων με τις Μουστακαριά και Οτσόα (5-3), το οποίο κράτησε για λίγο (6-4). Πριν την συμπλήρωση τριών λεπτών στην τρίτη περίοδο η Καταλούνια μείωσε στο σκορ αρχικά (6-5) και στη συνέχεια με δύο διαδοχικά γκολ πήρε και πάλι προβάδισμα (6-7). Ωστόσο και πάλι ένα γκολ της Οτσόα έφερε ξανά τις ισορροπίες στο ματς (7-7).
Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλετπο οι δύο ομάδες ήταν εμφανώς πιεσμένες και έδωσαν βάση στην άμυνά τους. Η Γλυφάδα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα με γκολ της Τέρνερ (8-7), το οποίο κράτησε έως τα τελευταία λεπτά του ματς. Δυόμισι λεπτά πριν το τέλος η Καταλούνια κατάφερε ξανά να φέρει στα ίσα το ματς και διαμόρφωσε το τελικό 8-8, με τη Γλυφάδα να χάνει τεράστια ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό να πάρει τη νίκη χάνοντας επίθεση με παίκτρια παραπάνω.
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 4-4, 1-1
Γλυφάδα (Α. Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαριά 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού
Καταλούνια (Χ. Μπελμόντε Βιδάλ): Άαρτς, Βόζεμπεργκ 2, Ντε Λα Πουέντε 1, Γκονζάλες, Φερνάντες, Τένια, Ναβάρο 1, Φάλβεϊ 2, Μπαριούσο, Χιούτον 1, Ρουίθ, Ροντρίγκεζ 1, Αζούζ, Σεκίνε
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.