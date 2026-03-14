Γλυφάδα και Καταλούνια έμειναν ισόπαλες με σκορ 8-8 στην πρώτη τους αναμέτρηση για την προημιτελική φάση του LEN Euro Cup γυναικών.

Στην Ισπανία θα κριθεί η πρόκριση στο Final-4 του Euro Cup γυναικών στο ζευγάρι Γλυφάδα - Καταλούνια. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με σκορ 8-8 στην πρώτη τους αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στις 28 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς.

Η Γλυφάδα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και πριν την συμπλήρωση δύο λεπτών πέτυχε το πρώτο της τέρμα με την Οτσόα (1-0). Η... απάντηση ήταν αμεσότατη από την ισπανική ομάδα (1-1), με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο έως τα τέλη του οκτάλεπτου. Η Τέρνερ ήταν αυτή που έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ την ομάδα της (2-1), με την ελληνική ομάδα της να έχει το προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η Καταλούνια στην αρχή του επόμενου οκτάλεπτου έφερε ξανά στα ίσα το ματς (2-2). Μάλιστα, τα διαδοχικά λάθη της Γλυφάδας στην επίθεση έδωσαν τη δυνατότητα στις Ισπανίδες να βρουν τον τρόπο για να πάρουν προβάδισμα στην αναμέτρηση με την Βόζενμπεργκ (2-3). Βέβαια, με νέο γκολ της Οτσόα το ημίχρονο έληξε ισόπαλο (3-3).

Στην επανάληψη, το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου βελτίωσε την αμυντική λειτουργία του και πολύ γρήγορα βρήκε προβάδισμα δύο τερμάτων με τις Μουστακαριά και Οτσόα (5-3), το οποίο κράτησε για λίγο (6-4). Πριν την συμπλήρωση τριών λεπτών στην τρίτη περίοδο η Καταλούνια μείωσε στο σκορ αρχικά (6-5) και στη συνέχεια με δύο διαδοχικά γκολ πήρε και πάλι προβάδισμα (6-7). Ωστόσο και πάλι ένα γκολ της Οτσόα έφερε ξανά τις ισορροπίες στο ματς (7-7).

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλετπο οι δύο ομάδες ήταν εμφανώς πιεσμένες και έδωσαν βάση στην άμυνά τους. Η Γλυφάδα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα με γκολ της Τέρνερ (8-7), το οποίο κράτησε έως τα τελευταία λεπτά του ματς. Δυόμισι λεπτά πριν το τέλος η Καταλούνια κατάφερε ξανά να φέρει στα ίσα το ματς και διαμόρφωσε το τελικό 8-8, με τη Γλυφάδα να χάνει τεράστια ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό να πάρει τη νίκη χάνοντας επίθεση με παίκτρια παραπάνω.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 4-4, 1-1

Γλυφάδα (Α. Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαριά 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού

Καταλούνια (Χ. Μπελμόντε Βιδάλ): Άαρτς, Βόζεμπεργκ 2, Ντε Λα Πουέντε 1, Γκονζάλες, Φερνάντες, Τένια, Ναβάρο 1, Φάλβεϊ 2, Μπαριούσο, Χιούτον 1, Ρουίθ, Ροντρίγκεζ 1, Αζούζ, Σεκίνε