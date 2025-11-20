Ο Παναθηναϊκός νικώντας εκτός έδρας την Μπούντουτσνοστ με 14-9, παρέμεινε στο παιχνίδι πρόκρισης στο Euro Cup ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες επέστρεψε στις επιτυχίες στον Γ' Όμιλο του Euro Cup, επικρατώντας εκτός έδρας επί της Μπούντουτσνοστ με 14-9 για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Το «τριφύλλι», που αγωνίστηκε χωρίς τον Δημήτρη Σκουμπάκη, δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην ομάδα από το Μαυροβούνιο, που παρέμεινε χωρίς βαθμό.

Ο Παναθηναϊκός με τα δύο τρίποντα απέναντι στην Μπούντουτσνοστ και τον πόντο μετά την ήττα με τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι, έφθασε στους επτά βαθμούς, διατηρώντας τις ελπίδες να καταλάβει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου και να περάσει στην επόμενη φάση.

Απλά, θα περιμένει να περιμένει και το αποτέλεσμα του εκτός έδρα αγώνα της Βουλιαγμένης με τη Βαζούτας, που θα ολοκληρώσει την 4η αγωνιστική.

Στο αγωνιστικό μέρος ο Παναθηναϊκός με σερί 7-0 ξέφυγε 8-1, δύο λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του β' οκταλέπτου. Διατήρησε ανάλογη διαφορά στο 3ο οκτάλεπτο (11-4), για να φθάσει στο τελικό

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 1-6, 2-1, 5-3.

Μπούντουτσνoστ (Αλεκσάντρ Άλεκσιτς): Κολέσκο, Μπούριτς, Πόποβιτς, Στρκάλι, Ντάρκο Μπργκούλιαν 4, Μπρνόβιτς 3, Μπόσκοβιτς 1, Σταμάτοβιτς, Πέτροβιτς 1, Στέβοβιτς, Ραντούλοβιτς, Μαρκ Ντ'Σόουζα, Μιλάνοβιτς, Γκολούμποβιτς.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 4, Πορτοκάλης, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης 1, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 4, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.