Ο Παναθηναϊκός ήταν το αφεντικό απέναντι στην Μπούντουτσνοστ κι επικράτησε με 16-8 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στην αρχή των ομίλων στο Euro Cup.

Ο Παναθηναϊκός ήταν το φαβορί και δεν δυσκολεύτηκε να το δείξει, νικώντας την Μπούντουτσνοστ Ποντγκόριτσα με 16-8 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων στο Euro Cup.

Ο αγώνας έκλεισε την 1η αγωνιστική στον Γ' Όμιλο, που άνοιξε νωρίτερα στον Λαιμό με τη νίκη της Βουλιαγμένης επί της Βαζούτας στα πέναλτι (20-19).

Ο Παναθηναϊκός από την αρχή επέβαλε το παιχνίδι του, προηγήθηκε με 3-0 στα μέσα της πρώτης περιόδου, ανέβασε τη διαφορά στο 6-2 και με δύο σερί γκολ από τον Γκιουβέτση, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 8-3.

Το «τριφύλλι» διατήρησε το +5 (10-5), με τους Παπανικολάου και Παπασηφάκη έκλεισε το 3ο οκτάλεπτο στο 12-7, διεύρυνε το σερί μέχρι το 16-7, για να έρθει το τελικό 16-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-1, 4-4, 4-1.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Πορτοκάλης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 3, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

Μπούντουτσνoστ (Αλεκσάντρ Άλεκσιτς): Κολέσκο, Ραζνάτοβιτς, Πόποβιτς, Στρκάλι, Ντάρκο Μπργκούλιαν 4, Μπρνόβιτς, Μπόσκοβιτς 2, Ραΐτσεβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς 2, Ραντούλοβιτς, Μαρκ Ντ'Σόουζα, Μιλάνοβιτς, Σάβοβιτς



Βαθμολογία στον Γ' Όμιλο

(1η αγωνιστική)

1.Παναθηναϊκός 3 (16-8)

2.Βουλιαγμένη 2 (20-19)

3.Βαζούτας 1 (19-20)

4.Μπούντουτσνοστ 0 (8-16)

Η επόμενη αγωνιστική

(2η - 30 Οκτωβρίου)

Βαζούτας-Παναθηναϊκός

Μπούντουτσνοστ - Βουλιαγμένη



