Παναθηναϊκός - Μπούντουτσνοστ 16-8: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Euro Cup
Ο Παναθηναϊκός ήταν το φαβορί και δεν δυσκολεύτηκε να το δείξει, νικώντας την Μπούντουτσνοστ Ποντγκόριτσα με 16-8 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων στο Euro Cup.
Ο αγώνας έκλεισε την 1η αγωνιστική στον Γ' Όμιλο, που άνοιξε νωρίτερα στον Λαιμό με τη νίκη της Βουλιαγμένης επί της Βαζούτας στα πέναλτι (20-19).
Ο Παναθηναϊκός από την αρχή επέβαλε το παιχνίδι του, προηγήθηκε με 3-0 στα μέσα της πρώτης περιόδου, ανέβασε τη διαφορά στο 6-2 και με δύο σερί γκολ από τον Γκιουβέτση, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 8-3.
Δείτε ΕπίσηςΒουλιαγμένη - Βαζούτας 20-19 πέν. (11-11): Οι «μπέμπηδες» έκαναν νικηφόρα πρεμιέρα στο Euro Cup
Το «τριφύλλι» διατήρησε το +5 (10-5), με τους Παπανικολάου και Παπασηφάκη έκλεισε το 3ο οκτάλεπτο στο 12-7, διεύρυνε το σερί μέχρι το 16-7, για να έρθει το τελικό 16-8.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-1, 4-4, 4-1.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Πορτοκάλης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 3, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.
Μπούντουτσνoστ (Αλεκσάντρ Άλεκσιτς): Κολέσκο, Ραζνάτοβιτς, Πόποβιτς, Στρκάλι, Ντάρκο Μπργκούλιαν 4, Μπρνόβιτς, Μπόσκοβιτς 2, Ραΐτσεβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς 2, Ραντούλοβιτς, Μαρκ Ντ'Σόουζα, Μιλάνοβιτς, Σάβοβιτς
Βαθμολογία στον Γ' Όμιλο
(1η αγωνιστική)
- 1.Παναθηναϊκός 3 (16-8)
- 2.Βουλιαγμένη 2 (20-19)
- 3.Βαζούτας 1 (19-20)
- 4.Μπούντουτσνοστ 0 (8-16)
Η επόμενη αγωνιστική
(2η - 30 Οκτωβρίου)
- Βαζούτας-Παναθηναϊκός
- Μπούντουτσνοστ - Βουλιαγμένη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.