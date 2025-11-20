Ο Ολυμπιακός διατύπωσε τις διαμαρτυρίες του για όσα έγιναν στο Ζάγκρεμπ

Ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του αγώνα με τη Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ για το Champions League, διατύπωσε τα έντονα παράπονά του για τις διαιτητικές αποφάσεις,

Ο Ολυμπιακός σε ένα περιπετειώδες παιχνίδι ηττήθηκε από τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 14-13 για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, σε έναν αγώνα που κρίθηκε με εκτέλεση πέναλτι σε «νεκρό» χρόνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολλά και δικαιολογημένα παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών, με τον Ιταλό, Αλεσάντρο Σεβέρο και τον Ολλανδό, Μίχιελ Σβαρτ να προκαλούν τις έντονες αντιδράσεις από τους ανθρώπους της πειραϊκής ομάδας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης από την πλευρά του Ολυμπιακού διατυπώθηκαν τα παράπονα αναφορικά με τις διαιτητικές αποφάσεις.

Στον Ολυμπιακό θεωρούν ως εκπρόθεσμο το πέναλτι που χρεώθηκε ο Ντάνιελ Άνγκιαλ και έφερε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Επίσης θεωρούν λανθασμένη την τιμωρία σε εκείνο το σημείο με κόκκινη κάρτα του τεχνικού Έλβις Φάτοβιτς.

Και το τρίτο σημείο είναι το αλαλούμ που δημιουργήθηκε από τις διαιτητικές αποφάσεις στα 3:50 πριν από το τέλος και οδήγησε λανθασμένα σε καταλογισμό πέναλτι, με την κροατική ομάδα να παίρνει το προβάδισμα με 11-10.

