Η Βουλιαγμένη νίκησε τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι με συνολικό σκορ 17-16 κι έφυγε από το «Σεράφειο» με δύο «χρυσούς» βαθμούς στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Η Βουλιαγμένη όχι απλά άντεξε στο «Σεράφειο» απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά πήρε τη νίκη στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 17-16 (10-10 καν. αγ.), κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Euro Cup ανδρών.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη 2η διαδοχική του ήττα και στα μισά του δρόμου, καλούνται να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να διεκδικήσουν ένα από τα δύο εισιτήρια του Γ' Ομίλου.

Οι «μπέμπηδες», μετά τον αγώνα με τη Βαζούτας αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ψύχραιμοι παίρνοντας τους δύο βαθμούς της νίκης από τη διαδικασία των πέναλτι κι απέναντι στον Παναθηναϊκό και μαζί με την ουγγρική ομάδα έχουν απόσταση τριών βαθμών από το «τριφύλλι».

Σε ένα ντέρμπι με 10 ισοπαλίες, η Βουλιαγμένη άντεξε, καθώς από το 3ο οκτάλεπτο έχασε με ποινές τους Ούμποβιτς και Νίκο Καστρινάκη, ενώ στα πέναλτι δεν είχε και τον Κας Τε Ριέλε, που έφυγε από το παιχνίδι στα 2:30 πριν από το τέλος.

Οι γηπεδούχοι είχαν 6/15 στον παίκτη παραπάνω, ενώ οι φιλοξενούμενοι χάλασαν το 4/5 του πρώτου ημιχρόνου, αστοχώντας σε έξι επιθέσεις στο 2ο μέρος.

Η Βουλιαγμένη προηγήθηκε με 2-1 και 3-2 στο 4ο λεπτό, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τους Γκιουβέτση και Κοπελιάδη (4-3). Ο Γκιουβέτσης με το 3ο γκολ των «πράσινων» στον παίκτη παραπάνω έκανε το 5-4, με τους φιλοξενούμενους στο τελευταίο λεπτό να βρίσκουν δύο γκολ στον παίκτη παραπάνω (συνολικά τρία στα τρία στο οκτάλεπτο) με τον Δημήτρη Χατζή, για το υπέρ τους 6-5 στο 1ο οκτάλεπτο.

Οι Χατζηγούλας (6-6) και Μπανίτσεβιτς (7-7) ισοφάρισαν για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μισό της β' περιόδου, με τον Σπάχιτς, οκτώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου να σκοράρει για το 8-7 υπέρ της Βουλιαγμένης.

O Παπανικολάου ισοφάρισε εκ νέου για τον Παναθηναϊκό 8-8 (5:22), o Χαλυβόπουλος σκοράροντας στον παραπάνω, έδωσε προβάδισμα στους «πράσινους», 9-8 (04:32), τη στιγμή που οι «μπέμπηδες» έχασαν με τρεις ποινές τους Ούμποβιτς (4:50) και Καστρινάκη (02:00), όμως ο 19χρονος Γιαννάτος έφερε νέα ισοπαλία (9-9).

Ο Χατζής με λόμπα έδωσε νέο προβάδισμα στη Βουλιαγμένη 10-9, με τον Γκιουβέτση να φέρνει τη 10η ισοπαλία για το 10-10 (6:13).

Mε 3η ποινή έφυγε από τον αγώνα για τη Βουλιαγμένη και ο Τε Ριέλε (02:30), με τον Παναθηναϊκό να έχει την τελευταία επίθεση στα 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με τον Ανδρεάδη να αποκρούει το σουτ από τον Κουρούβανη και το ντέρμπι να οδηγείται στα πέναλτι.

Εκεί οι παίκτες των δύο ομάδων ευστόχησαν στις πρώτες πέντε εκτελέσεις κι όταν η διαδικασία πήγε στο ένα πέναλτι, ο Μάνος Ανδρεάδης απέκρουσε στην εκτέλεση του Κωνσταντίνου Γκιουβέτση, αμέσως μετά ο Τρούλος βρήκε στόχο και χάρισε το δίποντο της νίκης στη Βουλιαγμένη.

Τα πέναλτι

Χαλυβόπουλος 11-10

Χατζής 11-11

Γκιουβέτσης 12-11

Τρούλος 12-12

Κουρούβανης 13-12

Τόττης 13-13

Παπασηφάκης 14-13

Μπελέσης 14-14

Σκουμπάκης 15-14

Αγγελόπουλος 15-15

Χαλυβόπουλος 16-15

Χατζής 16-16

Γκιουβέτσης Απόκρουση Ανδρεάδης

Τρούλος 16-17



Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-2, 2-1, 1-1.

Τα πέναλτι: 6-7

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελλόπουλος 1, Τόττης, Κ. Λεβαντής, Τρούλος, Ούμποβιτς, Χατζής 4, Σαπουνάκης, Ν. Καστρινάκης 1, Τε Ριέλε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος 1, Χρ. Λεβαντής, Μπελέσης.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Βαζούτας νίκησε με άνεση εκτός έδρας την Μπούντουτσνοστ Ποντγκόριτσα με 18-8.

Η βαθμολογία - Η συνέχεια

(3η αγωνιστική)

1.Βουλιαγμένη 7 (38-28)

2.Βαζούτας 7 (42-29)

3.Παναθηναϊκός 4 (36-31)

4.Μπούντουτσνοστ 0 (23-51)

Η επόμενη αγωνιστική (4η - 20 Νοεμβρίου)