Εύκολο έργο αναμένεται να έχει ο Ολυμπιακός στους ομίλους της φάσης των «16», την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα βρει στο δρόμο του τη Φερεντσβάρος, αναλυτικά οι όμιλοι.

Στο Ζάγκρεμπ έγινε το πρωί της Δευτέρας (21/9) η κλήρωση των ομίλων στη φάση των «16» του Champions League με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός, ως επικεφαλής ενός από των τεσσάρων ομίλων, κληρώθηκε στον Α' Όμιλο, με αντιπάλους το Ανόβερο, τη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και την ισπανική Σαμπαντέλ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τον πρώτο λόγο για να βρεθούν όχι απλά στις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ομίλους της προημιτελικής φάσης, αλλά να περάσουν από την 1η θέση του γκρουπ.

Ο Παναθηναϊκός, που ήταν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, ήταν δεδομένο πως θα έβρισκε απέναντί του ένα... βαρύ όνομα κι αυτό θα είναι η Φερεντσβάρος, των Στέλιου Αργυρόπουλου και Κώστα Κάκαρη.

Οι «πράσινοι» κληρώθηκαν στον 4ο όμιλο, μαζί επίσης τη Μαρσέιγ, πρώην ομάδα του Στάθη Καλογερόπουλου, με την οποία τον Ιούνιο κατέκτησε το Euro Cup και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, αυτή η τριάδα φυσιολογικά θα παίξει για το 2ο εισιτήριο πρόκρισης στην επόμενη φάση, πίσω από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.

Οι έξι αγωνιστικές των τεσσάρων ομίλων θα διεξαχθούν από τις 6-7 Οκτωβρίου μέχρι τις 15-16 Δεκεμβρίου και οι οκτώ ομάδες που θα αποκλειστούν, θα συνεχίσουν στη φάση των «16» του Euro Cup.

Οι όμιλοι της φάσης των «16»

Α' Όμιλος

Ανόβερο (Γερμανία)

Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Β' Όμιλος

Οραντέα (Ρουμανία)

Μπρέσια (Ιταλία)

Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

Προ Ρέκο (Ιταλία)



Γ' Όμιλος

Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)

Δ' Όμιλος

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών