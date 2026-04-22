O Kαλογερόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό

Οι Γάλλοι θεωρούν τελειωμένη την αποχώρηση του Στάθη Καλογερόπουλου από τη Μαρσέιγ και τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Στάθης Καλογερόπουλος ετοιμάζει τις βαλίτσες επιστροφής από τη Μασσαλία στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Όπως είχε γράψει το Gazzetta από τις 15 Απριλίου, ο Παναθηναϊκός πήγαινε για το μεγάλο κόλπο με τον διεθνή περιφερειακό και η μετακίνησή του από τη Μαρσέιγ στο «τριφύλλι» μοιάζει κάτι παραπάνω από βέβαιη.

Μάλιστα το γαλλικό SO POLO ήρθε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) για να γράψει για τη σπουδαία κίνηση του Παναθηναϊκού.

Ο 25χρονος περιφερειακός το περασμένο καλοκαίρι άφησε τη Βουλιαγμένη, μετακομίζοντας στη Μασσαλία, όμως όπως σημειώνεται «ο Έλληνας διεθνής δεν θα μείνει πολύ στη Γαλλία. Μετά από μία μόνο σεζόν, ήδη επιστρέφει στην πατρίδα του.

Ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, έναν σύλλογο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση ανάπτυξης και είναι πολύ δραστήριος στην μεταγραφική αγορά.

Μια γρήγορη αποχώρηση, αλλά μια λογική κίνηση για τον Καλογερόπουλο, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για να αποτελέσει μέρος ενός φιλόδοξου έργου».