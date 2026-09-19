Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Φερεντσβάρος με 14-12, με τον Μάνχερτζ για το τρίτο παιχνίδι του «Telekom Cup».

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Φερεντσβάρος στο «Νέπλιγκετ» της Βουδαπέστης, με 14-12, στον αγώνα που έκρινε και την πρώτη θέση στο «Telekom Cup», που διοργάνωσε η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο οκτάλεπτο και με πολύ καλή άμυνα προηγήθηκε με 4-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, αντίστοιχα, ο ρυθμός του παιχνιδιού ισορρόπησε, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα των δύο γκολ, με το σκορ στο 7-5 με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Η ουγγρική ομάδα πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν εξαιρετική σε άμυνα και επίθεση, άλλα ο Ολυμπιακός άντεξε στην πίεση αρχικά, με το σκορ στο 9-9 στην ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα πολλά επιθετικά λάθη και την αστάθεια στην άμυνα και η Φερεντσβάρος, διά χειρός Μάνχερτς, πήρε εν τέλει την νίκη με 14-12, με τον Ούγγρο διεθνή περιφερειακό να τελειώνει τον αγώνα με έξι γκολ.

Η Φερεντσβάρος, που δεν είχε στη σύνθεσή της τον Στέλιο Αργυρόπουλο, έδειξε πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη χρονική στιγμή, αφού έχει ξεκινήσει τους επίσημους αγώνες, κατακτώντας το κύπελλο Ουγγαρίας για ένατη συνεχόμενη χρονιά και κάνοντας ποδαρικό με νίκη στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Tα οκτάλεπτα: 2-4, 3-3, 4-2, 5-3

Φερεντσβάρος (Μπαλάζ Νιέκι): Σακόνι, Μάντιτς, Μάνχερτζ 6, Νάγκι, Βάμος 3, Ντι Σόμα, Φέκετε 1, Λούγκοσι, Βάργκα 1, Βίγκβαρι 1, Γιάνσικ 2, Κάκαρης, Βάμος, Βίσμεγκ, Χάβερκαμπφ.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 3, Λόρεν Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής, Λόντσαρ, Χαρκόφ, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς.