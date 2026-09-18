Ο Ολυμπιακός είχε δύο άνετες νίκες επί της Βάσας και της εθνικής Βραζιλίας στο «Telekom Cup» της Βουδαπέστης κι απέναντι στη Φερεντσβάρος θα παίξει για την πρώτη θέση στο τουρνουά.

Δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια σημείωσε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή (18/9) στο «Telekom Cup», που διοργανώνει η Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας αρχικά νίκησαν την εθνική ομάδα της Βραζιλίας με 22-11, ενώ το απόγευμα επιβλήθηκαν επί της Βάσας με 18-8, έχοντας για κορυφαίους τους Σολανάκη, Δήμου και Γενηδουνιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την αρχή της αναμέτρησης έδειξαν την υπεροχή τους με την ουγγρική ομάδα να μην μπορεί να ακολουθήσει στους ίδιους ρυθμούς. Από το πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, κλείνοντας τα δύο πρώτα οκτάλεπτα στο 10-4.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν από εκεί που έμειναν στο πρώτο μισό του αγώνα και έφθασαν εύκολα στο τελικό 18-8.

Το Σάββατο (19/9,12:00), ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον τρίτο και τελευταίο τη Φερεντσβάρος, σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει την πρώτη θέση στο τουρνουά, απέναντι στην προ ημερών κυπελλούχο Ουγγαρίας, των Στέλιου Αργυρόπουλου και Κώστα Κάκαρη.

Tα οκτάλεπτα 5-1, 5-3, 3-1, 5-3.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λόρεν Φάτοβιτς 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 1, Σολανάκης 4, Αλαφραγκής 1, Λόντσαρ, Χαρκόφ 1, Δήμου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.

