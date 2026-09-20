Το μεσημέρι της Δευτέρας θα γίνει στο Ζάγκρεμπ η κλήρωση της φάσης των ομίλων στους «16» του Champions League, με την παρουσία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός από το βράδυ του Σαββάτου (19/9) νικώντας τη Χόνβεντ με 9-7 στο Σπλιτ είχε εξασφαλίσει την παρoυσία του στη φάση των «16» του Champions League.

Το απόγευμα της Κυριακής (20/9) οριστικοποιήθηκαν οι έξι ομάδες που πήραν την πρόκριση από τους τρεις ομίλους της πρoκριματικής φάσης κι από τον όμιλο του Σπλιτ, η Γιάντραν νικώντας τη Χόνβεντ με 12-6 πήραν το 2ο εισιτήριο, ακολουθώντας τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9, 12:00) θα γίνει στο Ζάγκρεμπ η κλήρωση της φάσης των «16», όπου εκτός από τον παλιό στη διαδικασία Ολυμπιακό, θα βρίσκεται και ο πρωτάρης Παναθηναϊκός.

θα δημιουργηθούν τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων κι έπειτα από έξι αγωνιστικές (6-7 Οκτωβρίου μέχρι 15-16 Δεκεμβρίου) οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα συνεχίσουν στη φάση των προημιτελικών ομίλων.

Ο ομάδες στη φάση των «16»

Οι 10 που ήταν εκεί

1.Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

2.Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

3.Προ Ρέκο (Ιταλία)

4.Ολυμπιακός (Ελλάδα)

5.Μαρσέιγ (Γαλλία)

6.Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

7.Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

8.Ανόβερο (Γερμανία)

9.Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)

10.Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Αυτές που προκρίθηκαν

Α' Όμιλος

1.Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

2.Οραντέα (Ρουμανία)

Β' Όμιλος

1.Μπρέσια (Ιταλία)

2.Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Γ' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

2.Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)

Οι Σπαντάου Βερολίνου (Γερμανία), Στρασβούργο (Γαλλία), Σπορτ Μάνατζμεντ (Γεωργία), Mπουντβάνσκα Ριβιέρα (Μαυροβούνιο) και Χόνβεντ θα συνεχίσουν στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

