Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να «σπάσει» το αήττητο της Μπαρτσελονέτα, ανώδυνη ήττα για τους «ερυθρόλευκους» με 12-9 στον Πειραιά και ραντεβού με την Προ Ρέκο στα ημιτελικά του Champions League στη Μάλτα.

O Ολυμπιακός ήθελε να σταματήσει το νικηφόρο σερί της Μπαρτσελονέτα στην αυλαία της φάσης των προημιτελικών ομίλων του Champions League, δεν τα κατάφερε, γνώρισε μια ανώδυνη ήττα με 12-9 και πλέον το επόμενο ραντεβού είναι στις 11 και 13 Ιουνίου στο Final 4 της Μάλτας.

Εκεί ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό της 11ης Ιουνίου, καλείται να αντιμετωπίσει την Προ Ρέκο, η πρωταθλήτρια Ιταλίας νίκησε το Ανόβερο με 19-9 στη Γένοβα και παρέμεινε στην 1η θέση του Β' ομίλου. Στον άλλο ημιτελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φερεντσβάρος θα παίξει με την Μπαρτσελονέτα.

Ο Ολυμπιακός, πριν από τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό ή τον Απόλλωνα Σμύρνης, ήθελε να κλείσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στον Α' Όμιλο της προημιτελικής φάσης, όπου μαζί με την Μπαρτσελονέτα είχαν ήδη τα εισιτήρια πρόκρισης στο Final 4.

Όμως η κακή απόδοση στον παίκτη παραπάνω, έβαλε φρένο στην προσπάθειά του. Η Μπαρτσελονέτα κρατώντας χαμηλά τον Ολυμπιακό, είχε τις λύσεις να ξεφύγει με 8-5 στο 3ο οκτάλεπτο και να μπει με αέρα τεσσάρων γκολ (10-6) στο 4ο οκτάλεπτο. Ο Γενηδουνιάς μείωσε σε 10-7 (6:18) και 11-8 (3:25), αλλά δεν υπήρξε συνέχεια, με την ισπανική ομάδα να φθάνει στο τελικό 12-9.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 2-4, 3-2.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λυκούδης Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Μπαρτσελονέτα (Φρανσίσκο Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουνάριθ 1, Βελότο 2, Βαλς, Σαναχούγια, Ετσενίκε 2, Μπούστος, Κασαμπέγια, Ταχούλ 1, Βίνσε Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Μπούστος 1, Ντέλμας, Xoμίλα.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Α' Όμιλος

Ολυμπιακός - Μπαρτσελονέτα 9-12

Νόβι Μπέογκραντ - Μπρέσια 17-18

Β' Όμιλος

Προ Ρέκο - Ανόβερο 19-9

Φερεντσβάρος - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 16-10

Οι τελικές βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Μπαρτσελονέτα 18

2.Ολυμπιακός 8

3.Μπρέσια 7

4.Νόβι Μπέογκραντ 3

Β' Όμιλος