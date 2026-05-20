Ολυμπιακός - Μπαρτσελονέτα 9-12: Ανώδυνη ήττα και Προ Ρέκο στον ημιτελικό του Champions League
O Ολυμπιακός ήθελε να σταματήσει το νικηφόρο σερί της Μπαρτσελονέτα στην αυλαία της φάσης των προημιτελικών ομίλων του Champions League, δεν τα κατάφερε, γνώρισε μια ανώδυνη ήττα με 12-9 και πλέον το επόμενο ραντεβού είναι στις 11 και 13 Ιουνίου στο Final 4 της Μάλτας.
Εκεί ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό της 11ης Ιουνίου, καλείται να αντιμετωπίσει την Προ Ρέκο, η πρωταθλήτρια Ιταλίας νίκησε το Ανόβερο με 19-9 στη Γένοβα και παρέμεινε στην 1η θέση του Β' ομίλου. Στον άλλο ημιτελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φερεντσβάρος θα παίξει με την Μπαρτσελονέτα.
Ο Ολυμπιακός, πριν από τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό ή τον Απόλλωνα Σμύρνης, ήθελε να κλείσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στον Α' Όμιλο της προημιτελικής φάσης, όπου μαζί με την Μπαρτσελονέτα είχαν ήδη τα εισιτήρια πρόκρισης στο Final 4.
Όμως η κακή απόδοση στον παίκτη παραπάνω, έβαλε φρένο στην προσπάθειά του. Η Μπαρτσελονέτα κρατώντας χαμηλά τον Ολυμπιακό, είχε τις λύσεις να ξεφύγει με 8-5 στο 3ο οκτάλεπτο και να μπει με αέρα τεσσάρων γκολ (10-6) στο 4ο οκτάλεπτο. Ο Γενηδουνιάς μείωσε σε 10-7 (6:18) και 11-8 (3:25), αλλά δεν υπήρξε συνέχεια, με την ισπανική ομάδα να φθάνει στο τελικό 12-9.
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 2-4, 3-2.
Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λυκούδης Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.
Μπαρτσελονέτα (Φρανσίσκο Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουνάριθ 1, Βελότο 2, Βαλς, Σαναχούγια, Ετσενίκε 2, Μπούστος, Κασαμπέγια, Ταχούλ 1, Βίνσε Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Μπούστος 1, Ντέλμας, Xoμίλα.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Α' Όμιλος
- Ολυμπιακός - Μπαρτσελονέτα 9-12
- Νόβι Μπέογκραντ - Μπρέσια 17-18
Β' Όμιλος
- Προ Ρέκο - Ανόβερο 19-9
- Φερεντσβάρος - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 16-10
Οι τελικές βαθμολογίες
Α' Όμιλος
- 1.Μπαρτσελονέτα 18
- 2.Ολυμπιακός 8
- 3.Μπρέσια 7
- 4.Νόβι Μπέογκραντ 3
Β' Όμιλος
- 1.Προ Ρέκο 15
- 2.Φερεντσβάρος 15
- 3.Μλάντοστ 3
- 4.Ανόβερο 3
