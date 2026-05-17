Ο ψυχωμένος Απόλλων Σμύρνης νίκησε τον Παναθηναϊκό με 14-13 και θα χρειαστεί 3ο παιχνίδι για να αναδειχθεί ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στους τελικούς της Water Polo League ανδρών.

Ο Απόλλων Σμύρνης είχε μια τελευταία ευκαιρία και δεν την άφησε να πάει χαμένη, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 14-13, στην κοινή τους έδρα στο «Σεράφειο», ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των ημιτελικών και πλέον θα χρειαστεί 3ο παιχνίδι για να μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του στους τελικούς της Water Polo League ανδρών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, το 3ο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο (23/5, 19:00) στο «Σεράφειο» με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό.



«Βροχή» τα γκολ στο 1ο οκτάλεπτο, ο Απόλλων Σμύρνης προηγήθηκε με 3-0 (5:37), 4-1 (5:11) και 5-2 (4:22), όμως ακολούθησε η αντίδραση του Παναθηναϊκού, με 3-0 ισοφάρισε σε 5-5, πριν ο Καπότσης δώσει στην κόντρα νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους με 6-5.

Με τα γκολ των Σολανάκη και Ντάουμπε ο Απόλλων ξέφυγε με 8-5 στο 9ο λεπτό. Ο Παπανικολάου με γκολ από τα 2μ. μείωσε σε 8-6 (3:34), ο Μπανίτσεβιτς έφερε το «τριφύλλι» σε απόσταση ενός γκολ για το 8-7 (2:29) και το 9-8 (1:37). και ο Σκουμπάκης με το 3ο προσωπικό του γκολ ισοφάρισε σε 9-9.

Ξανά το ίδιο σενάριο στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου, καθώς ο Ντάουμπε με δύο γκολ έφερε την «ελαφρά ταξιαρχία» στο 11-9 (5:31).

Ο Παπανικολάου μείωσε σε 11-10 (4:02), ο Κουρούβανης με εκτέλεση πέναλτι έφερε νέα ισοπαλία, 11-11 στα 3:05 και ο Σκουμπάκης με μακρινό σουτ, έφερε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 12-11.

Με δύο γκολ από τον Μπογκντάνοβιτς ήρθε νέα ανατροπή για το 13-12 (5:03) και ο Λασκαρίδης με έξυπνο τρόπο έκανε το 14-12 (3:21).

Ο Σκουμπάκης μείωσε στον παραπάνω σε 14-13 (2:52), ο Απόλλων έχασε επίθεση στον παραπάνω με τον Ντάουμπε (00:12), με τους «πράσινους» να έχουν μια τελευταία ευκαιρία, όμως παρότι έπαιξαν με παίκτη παραπάνω, έγινε το κλέψιμο, με τον Απόλλωνα να εξασφαλίζει τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 6-5, 3-4, 2-3, 3-1.

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 2, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Μητράκης Ν., Μητράκης Γιώργος, Σάρρος.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.



