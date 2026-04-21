Η Φερεντσβάρος νίκησε την Προ Ρέκο με 16-14 στη Γένοβα, όμως η ιταλική ομάδα διατηρεί την 1η θέση στον Β' προκριματικό όμιλο του Champions League και οι δύο «κλείδωσαν» ουσιαστικά την πρόκριση στο Final 4.

Η Φερεντσβάρος έπαιξε σαν πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Γένοβα νικώντας την Προ Ρέκο με 16-14, στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής του Β' προημιτελικού ομίλου του Champions League.

H πρωταθλήτρια Ουγγαρίας στη διάρκεια του αγώνα έφθασε και σε διαφορά πέντε γκολ, στην προσπάθεια να ανατρέψει την ήττα της με 13-9 στη Βουδαπέστη, όμως η Προ Ρέκο έκλεισε τη διαφορά και στη μεταξύ τους ισοβαθμία κρατά την 1η θέση στον όμιλο κι αυτή θέλει να διατηρήσει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου το Ανόβερο νίκησε εντός έδρας τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 15-14 και ουσιαστικά έσβησε τις όποιες ελπίδες είχε η κροατική ομάδα για τη 2η θέση του ομίλου. Έτσι η Προ Ρέκο και η Φερεντσβάρος σκέφτονται από τώρα το Final 4 του Ιουνίου (11-13/6) στη Μάλτα.

Η Φερεντσβάρος δημιούργησε και συντήρησε διαφορές δύο γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο (4-2, 5-3) και με εντυπωσιακό σερί 5-0 ξέφυγε με 10-4 με την ολοκλήρωση του 2ου οκταλέπτου, τη στιγμή που η Προ Ρέκο έχανε με ποινές τους Γρανάδος και Φοντέλι.

Η Προ Ρέκο μείωσε σε 10-7, με τη Φερενστβάρος να ανοίγει τη διαφορά με τον Γιάνσικ στο 13-8, με τους Κανέλα και Ντι Φούλβιο να σκοράρουν στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα της 3ης περιόδου για την πρωταθλήτρια Ιταλίας (13-10).

Ο Κανέλα έκανε το 13-11, ο Φέκετε με δυο διαδοχικά γκολ στον παίκτη παραπάνω, έκανε το 14-11 και το 15-12 (2:45), ο Ντι Φούλβιο με δικά του γκολ μείωσε σε 15-14 (00:45), με τον Φέκετε να διαμορφώνει το τελικό 16-14 για τη Φερεντσβάρος.

Τα οκτάλεπτα: 4-6, 0-4, 6-3, 4-3.

Προ Ρέκο (Σάντρο Σούκνο): Νικόζια, Ντι Φούλβιο 5, Γρανάδος 1, Κανέλα 4, Φοντέλι, Ντούρικ 1, Ν. Πρεσιούτι, Παβιλάρντ 1, Ιόκι Γκράτα, Μπούριτς, Κοντέμι, Ίρβινγκ 2, Νέγκρι, Κάσια.

Φερεντσβάρος (Μπάλαζ Νιέκι): Ζακόνι, Λουγκόσι, Μάνχερτζ 5, Χάβερκαμπφ 2, Βάμος 1, Ντι Σόμα 1, Φέκετε 5, Αργυρόπουλος, Βάργκα, Γιάμπορμ Γιάνσικ 1, Ντε Τόρο, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1.

Η βαθμολογία (4η αγων.)