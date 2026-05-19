«Κοκκινίζει» η Μάλτα για το Final Four στο πόλο όπου στο στα Final-4 ανδρών και γυναικών του Champions League (10-13/6) ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει 2 τρόπαια.

Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη εξασφαλισμένα 300 εισιτήρια - για τον κόσμο τους - για τα Final Four του Champions League στο πόλο (Μάλτα 10-13 Ιουνίου).

Ο Ολυμπιακός από την άλλη συζητά ήδη για να εξασφαλίσει και άλλα εισιτήρια. Το σίγουρο είναι πώς για τα Final Four του πόλο ανδρών και γυναικών οι Πειραιώτες θα έχουν στο πλευρό τους τον κόσμο τους με στόχο την κατάκτηση των πρωταθλημάτων Ευρώπης.