Έμαθαν αντιπάλους οι ελληνικές ομάδες, Βουλιαγμένη στο 2ο γκρουπ, Ολυμπιακός και Εθνικός μαζί στον 3ο όμιλο του LEN Champions League Γυναικών.

Οι γυναικείες ομάδες πόλο του Ολυμπιακού, του Εθνικού και της Βουλιαγμένης έμαθαν τους αντιπάλους τους για το φετινό LEN Champions League Γυναικών.

Τους ομίλους της διοργάνωσης απαρτίζουν 16 ομάδες, μοιρασμένες σε τέσσερις ομίλους. Οι δύο πρώτες ομάδες σε κάθε όμιλο προκρίνοται στην επόμενη φάση.

Πειραϊκή διπλή αναμέτρηση θα υπάρξει στον τρίτο όμιλο, αφού Ολυμπιακός και Εθνικός καλούνται να κοντραριστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον όμιλο τους να συμπληρώνουν οι Τεράσα (Ισπανία) και Οριτσόντε Κατάνια (Ιταλία).

Η Βουλιαγμένη κληρώθηκε στον 2ο όμιλο απέναντι στις Τεργέστη (Ιταλία), Σαντ Αντρέου (Ισπανία) και Καταλούνια (Ισπανία).

Αναλυτικά οι όμιλοι του LEN Champions League Γυναικών

Α ΌΜΙΛΟΣ

1.Ντε Τσάαν (Ολλανδία)

2.Ματαρό (Ισπανία)

3.Bαζούτας (Oυγγαρία)

4.Ουίπεστ (Ουγγαρία)

Β ΌΜΙΛΟΣ

1.Τεργέστη (Ιταλία)

2.Σαντ Αντρέου (Ισπανία)

3.Καταλούνια (Ισπανία)

4.Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

Γ ΌΜΙΛΟΣ

1.Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2.Τεράσα (Ισπανία)

3.Εθνικός Π. (Ελλάδα)

4.Οριτσόντε Κατάνια (Ιταλία)

Δ ΌΜΙΛΟΣ