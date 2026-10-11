Ο Εθνικός νίκησε με άνεση και τη Γλυφάδα 20-5 και το πρωί της Δευτέρας (12/10), μαζί με τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη θα είναι στην κλήρωση των ομίλων στους 16 του Champions League γυναικών.

Ο Εθνικός έκλεισε με ευρεία νίκη επί της Γλυφάδας με 20-5, την αλάνθαστη πορεία του στον γ' όμιλο των προκριματικών του Champions League γυναικών, που φιλοξένησε ο ΑΝΟΓ στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος».

Η ομάδα του Πειραιά με τρεις νίκες πέρασε στη φάση των 16 της διοργάνωσης, όπου βρίσκονται ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη.

Η Γλυφάδα με τρεις ήττες έμεινε στην 4η θέση και θα συνεχίσει στο Euro Cup.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 6-0, 5-2, 4-1

Εθνικός Π. (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 1, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 3, Μιμίδη 1, Τσιμάρα 3, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 2, Σταυρίδου 2, Κανετίδου 1, Κρίστιμας 4, Τσιουγκρή 1, Τσιάρα, Βίσμαν 1.

ΑΝΟΓ (Αργ. Θεοδωρόπουλος): Μ. Καραγιάννη, Άντρες 3, Σκουμπάκη, Οικονόμου, Λαναρά 2, Σταρίδα, Χέλμη, Καρανάσιου 1, Κεχαγιόγλου, Γ. Καραγιάννη, Λασκαρίδου 1, Τάουσερ, Βούτσικα, Σπάθη-Δροσοπούλου.

Oι 16 ομάδες στην κλήρωση της Δευτέρας

Το πρωί της Δευτέρας (12/10, 11:00) θα γίνει η κλήρωση των ομίλων στη φάση του Champions League.

Θα δημιουργηθούν τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων κι έπειτα από έξι αγωνιστικές, οι δύο πρώτες ανά όμιλο θα συνεχίσουν στα προημιτελικά.

Οι οκτώ ομάδες από τα προκριματικά

Α' Όμιλος

1.Τεργέστη (Ιταλία)

2.Ουίπεστ (Ουγγαρία)

Β' Όμιλος

1.Ντε Τσάαν (Ολλανδία)

2.Ραπάλο (Ιταλία)

Γ' Όμιλος

1.Εθνικός Π. (Ελλάδα)

2.Καταλούνια (Ισπανία)

Γ' Όμιλος

1.Σαμπαντέλ (Ισπανία)

2.Τεράσα (Ισπανία)

Οι ομάδες που ήταν στη φάση των ομίλων

1.Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2.Σαντ Αντρέου (Ισπανία)

3.Ματαρό (Ισπανία)

4.Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

5.Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

6.Οριτσόντε Κατάνια (Ιταλία)

7.Ρόμα (Ιταλία)

8.Bαζούτας (Oυγγαρία)



