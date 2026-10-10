Ολυμπιακός και Πανιώνιος συνεχίζουν στη κορυφή του πρωταθλήματος, Χίος και Εθνικός πήραν τις πρώτες τους νίκες στη φετινή Water Polo League ανδρών.

Πρώτες νίκες στο φετινό πρωτάθλημα για Εθνικό και Χίο, ενώ Ολυμπιακός και Πανιώνιος έκαναν το «τρία στα τρία» και συνεχίζουν αήττητοι στη κορυφή της Water Polo League ανδρών.

Ο Εθνικός νίκησε 14-7 τα Χανιά στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» στο Πειραιά. Τα Χανιά ήταν ανταγωνιστικά στην αρχή με το σκορ στο 2-2 στο πρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο όμως ο Εθνικός ανέβασε τους ρυθμούς του και μπήκε μπροστά με 6-3 στο ημίχρονο. Τα Χανιά χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν έμειναν κι άλλο πίσω, με την ομάδα του Παναγιώτη Παπαδόγκωνα να ανόιγει τη διαφορά με 11-5. Τελικά, ο Εθνικός, με κορυφαίους τους Τζόρτζε Τεσάνοβιτς και Παναγιώτη Λαδά, που είχαν από τρία γκολ, πήρε τη νίκη με 14-7.

Με φόρα από τη νικηφόρα πρεμιέρα στο LEN Champions League, o Ολυμπιακός επικράτησε άνετα στο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» με ήπιους ρυθμούς και προηγήθηκαν παρόλα αυτά στο ημίχρονο με 8-3. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να απειλήσει τον Ολυμπιακό και η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς πάτησε το γκάζι στο τρίτο κυρίως οκτάλεπτο και καθάρισε την αναμέτρηση με 20-6.

Πρώτη νίκη τη φετινή σεζόν στη Water Polo League για τη Χίο. Οι δύο ομάδες ήταν άκρως ανταγωνιστικές στο πρώτο μέρος και πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες, με το σκορ στο 7-7. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Μάκη Μικέδη, στάθηκε πολύ καλύτερα και αποδείχθηκε ανώτερη, ανέβασε ρυθμούς και πήρε μεγάλη νίκη με 18-12.

Τρίτη σερί νίκη για τον Πανιώνιο στην Α1 πόλο ανδρών. Σε ένα πρώτο ημίχρονο με τη Γλυφάδα να πιέζει τον Πανιώνιο, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 5-5 στο ημίχρονο του αγώνα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήταν κυρίαρχη στο δεύτερο μισό και στο τρίτο οκτάλεπτο ξέφυγε με 10-6, για να τελειώσει τελικά τον αγώνα με το ευρύ 17-6.

Τα στοιχεία των αγώνων

Εθνικός-Χανιά 14-7

Τα οκτάλεπτα:2-2, 4-1, 5-2, 3-2

Εθνικός (Παπαδόγκωνας): Μαυριόπουλος, Δευτεραίος, Θαλασσινός 2, Τεσάνοβιτς 3, Χρυσοσπάθης 2, Μπουρίκας, Δρίτσας 1, Καραβιώτης 2, Τσόκας, Αλευρόπουλος 1, Λαδάς Π. 3, Λαδάς Σ., Δαμίγος, Καστρινάκης, Κουντουδιός

Χανιά (Κατσουλάκης): Κουτρουλάκης Ν., Καπής, Κόρακας 1, Χατζάκης 1, Χωματάς 1, Δήμου, Ιβάνοφ 1, Χαριτάκης, Αποστολάκης, Μαζοκοπάκης 3, Βατράι, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης Στ., Σπανδάγος, Αυγουστιανάκης

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 20-6

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 4-2, 6-1, 6-2

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιάλ 2, Φάτοβιτς 1, Γενηδουνιάς 1, Γεωρβασάκης, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 4, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής, Σπάχιτς 4, Αλαμάνος 1, Δήμου 1, Λιμαράκης, Πούρος 2, Μαθιόπουλος

ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βεκρής, Ζαφειρίου, Μανθογιάννης, Νάνος, Μπιτσάκος, Παπαδόπουλος, Δερβίσης, Φαν Ντερ Βέιντεν, Ντέλιτς 2, Κολόμβος 1, Μπόμπος, Λυκούδης 3, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής

Χίος-ΓΣ Περιστερίου 18-12

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 5-3, 6-2

Χίος (Μικέδης): Π. Αμπαζής, Κοχείλας, Τζόνσον 2, Βάσσος, Μ. Αμπαζής 1, Χατζηγούλας 3, Πανταζόπουλος 2, Γιαννόπουλος 4, Τοράκης 1, Χατζής, Παπαγεωργίου 2, Στάνλεϊ 3, Ανανίκας, Γρηγοριάδης, Καρακούρος.

ΓΣ Περιστερίου (Πασλής): Μπραίμης, Λίτινας, Γερακούδης 2, Αλευρίδης 2, Κανδανολέων 1, Μπετχαβάς, Χονδροκούκης 2, Πρωτοψάλτης 1, Κουκουμάκης, Χαραλαμπόπουλος, Μαραγκουδάκης 3, Σκαρπέλης, Αλευράς 1, Σέννης, Φλέγκας.

Πανιώνιος-Γλυφάδα

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-2, 5-1, 7-0

Πανιώνιος (Χατζηθεοδώρου): Μυκονιάτης, Λαμπάτος, Καπετανάκης, Μότσιας 3, Γούνας 5, Λάζιτς 1, Α. Μπιτσάκος 2, Γραμματικός 2, Ο. Καρατζάς, Ανδριανόπουλος 1, Σ. Καρατζάς 1, Κ. Μπιτσάκος 2, Μπουζαλάς, Παρτσόγλου, Ριστίσεβιτς.

Γλυφάδα (Παπαδόπουλος): Ταγρές, Ζαχόπουλος 1, Χόρτης, Σταυρίδης, Μισεντζής, Προβατάς 2, Λόπεζ Μουνιόθ, Τσιστράκης 1, Φρυδάς, Ματζόνι 1, Πιτικάκης, Γιαννάτσης, Ευθυμίου 1, Δαμίγος, Κατσινούλας.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (3η αγωνιστική)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Εθνικός-Χανιά 14-7

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 20-6

Χίος-ΓΣ Περιστερίου 18-12

Πανιώνιος-Γλυφάδα 17-6

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

14:00 «Κολ. Ρέστειο», Π. Φάληρο-Ηλυσιακός

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:30 «Κολ. Γλυφάδας», Υδραϊκός-Βουλιαγμένη

21:30 «Κολ. Σεράφειο», Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης

Βαθμολογία (3η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 9

2.Πανιώνιος 9

3.Παναθηναϊκός 6*

4.Απόλλων Σμ. 6*

5.Υδραϊκός 6*

6.Π. Φάληρο 4

7.Χίος 4

8.Βουλιαγένη 3*

9.Εθνικός 3

10.Γλυφάδα 1

11.ΠΑΟΚ 1

12.ΓΣ Περιστερίου 0

13.Χανιά 0

14.Ηλυσιακός 0

*Με αγώνα λιγότερο

