Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε για πρώτη φορά στη σεζόν, με την Ουίπεστ να επικρατεί με 16-15 στη Βουδαπέστη για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο Ολυμπιακός είδε η αψεγάδιαστη πορεία του στη σεζόν να σταματά στη Βουδαπέστη, με την Ουίπεστ να υποχρεώνει τις «ερυθρόλευκες» στην πρώτη φετινή τους ήττα με 16-15, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Α' ομίλου στο Champions League.

Παρά την ήττα του ο Ολυμπιακός παραμένει το μεγάλο φαβορί για να κρατήσει την 1η θέση στον όμιλο κι από αυτή τη θέση να συνεχίσει στα προημιτελικά.

H Ουίπεστ προηγήθηκε με 14-9, στα 4:26 πριν από το τέλος, έχοντας ανατρέψει τη διαφορά της ήττας της με 9-6 στον Πειραιά. Όμως ακολούθησε ένα ρεσιτάλ από τη Φωτεινή Τριχά, με τέσσερα δικά της γκολ κι ένα από τη Στεφανία Σάντα ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 14-14, 1:36 πριν από το τέλος.

Η Τριχά ισοφάρισε εκ νέου σε 15-15, 1:00 πριν από το τέλος, με την Τίμπα να χαρίζει τη νίκη στην ουγγρική ομάδα με 16-15, στα 22' πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-3, 5-2, 5-7

Ουίπεστ (Μάρτον Μπέντσουρ): Γκολοπέντσα, Αουμπέλι, Αρμαϊ, Κις, Αλάκσα, Χάιντου 3, Μπάκσα 2, Φάραγκο 3, Φέκετε, Τίμπα 4, Ματσάι 2, Περεστέγκι-Νάγκι 1, Καρπάτι, Χετζλ 1

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 6, Αντριους, Σιούτη, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Φαν ντεν Ντόμπελστιν

Α' Όμιλος - Βαθμολογία

5η αγωνιστική

Ουίπεστ-Ολυμπιακός 16-15

20:00 Άλιμος - Ντουναουισβάρος



Η βαθμολογία

(5η αγων.)

1.Ολυμπιακός 12

2.Ουίπεστ 9

3.Ντουναϊσβάρος 6*

4.Άλιμος 0*

*Με αγώνα λιγότερο

Η 6η αγωνιστική

21 Μαρτίου