Ουίπεστ - Oλυμπιακός 16-15: Η πρώτη ήττα στη σεζόν ήρθε στη Βουδαπέστη
Ο Ολυμπιακός είδε η αψεγάδιαστη πορεία του στη σεζόν να σταματά στη Βουδαπέστη, με την Ουίπεστ να υποχρεώνει τις «ερυθρόλευκες» στην πρώτη φετινή τους ήττα με 16-15, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Α' ομίλου στο Champions League.
Παρά την ήττα του ο Ολυμπιακός παραμένει το μεγάλο φαβορί για να κρατήσει την 1η θέση στον όμιλο κι από αυτή τη θέση να συνεχίσει στα προημιτελικά.
H Ουίπεστ προηγήθηκε με 14-9, στα 4:26 πριν από το τέλος, έχοντας ανατρέψει τη διαφορά της ήττας της με 9-6 στον Πειραιά. Όμως ακολούθησε ένα ρεσιτάλ από τη Φωτεινή Τριχά, με τέσσερα δικά της γκολ κι ένα από τη Στεφανία Σάντα ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 14-14, 1:36 πριν από το τέλος.
Η Τριχά ισοφάρισε εκ νέου σε 15-15, 1:00 πριν από το τέλος, με την Τίμπα να χαρίζει τη νίκη στην ουγγρική ομάδα με 16-15, στα 22' πριν από το τέλος.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-3, 5-2, 5-7
Ουίπεστ (Μάρτον Μπέντσουρ): Γκολοπέντσα, Αουμπέλι, Αρμαϊ, Κις, Αλάκσα, Χάιντου 3, Μπάκσα 2, Φάραγκο 3, Φέκετε, Τίμπα 4, Ματσάι 2, Περεστέγκι-Νάγκι 1, Καρπάτι, Χετζλ 1
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 6, Αντριους, Σιούτη, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Φαν ντεν Ντόμπελστιν
Α' Όμιλος - Βαθμολογία
5η αγωνιστική
- Ουίπεστ-Ολυμπιακός 16-15
- 20:00 Άλιμος - Ντουναουισβάρος
Η βαθμολογία
(5η αγων.)
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Ουίπεστ 9
- 3.Ντουναϊσβάρος 6*
- 4.Άλιμος 0*
*Με αγώνα λιγότερο
Η 6η αγωνιστική
21 Μαρτίου
- Ντουναϊσβάρος-Ολυμπιακός
- Ουίπεστ-Άλιμος
