Η Φωτεινή Τριχά κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet!

Η Φωτεινή Τριχά είναι η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Η Ελληνίδα πολίστρια έκανε μία μαγική χρονιά, κερδίζοντας την ψήφο του κόσμου.

Τα Gazzetta Awards, μία εκδήλωση θεσμός για τον αθλητισμό, στην 11η έκδοσή τους είχαν νέα κάτοχο του βραβείου στην κατηγορία για την «αθλήτρια της χρονιάς». Η Φωτεινή Τριχά ξεχώρισε τη σεζόν που πέρασε και οι αναγνώστες του κορυφαίου αθλητικού site της χώρας την ανέδειξαν ως την κορυφαία. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής για να παραδώσει το βραβείο.

Η Ελληνίδα πολίστρια πραγματοποίησε μία ασύλληπτη χρονιά, η οποία ήταν γεμάτη επιτυχίες, μετάλλια και διακρίσεις ατομικές και ομαδικές. Η ίδια αποτέλεσε αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, κατακτώντας με αυτή το χρυσό μετάλλιο σε World Cup και Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Μάλιστα, στην τελευταία διοργάνωση ήταν και η πρώτη σκόρε, βρίσκοντας 25 φορές τα δίχτυα στη διοργάνωση. Παράλληλα, κατάφερε να ανέβει σε ακόμη ένα βάθρο με την Εθνική ομάδα πόλο Νέων Γυναικών, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αντίστοιχο Παγκόσμιο πρώταθλημα.

Φυσικά, οι επιτυχίες δεν περιορίστηκαν μόνο σε εθνικό επίπεδο, καθώς με τον Ολυμπιακό κατέκτησε το Κύπελλο και Super Cup Ελλάδας, αλλά και την τρίτη θέση στο Champions League γυναικών. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν εξαιρετική αιτία, ώστε η νεαρή αθλήτρια ν' αναδειχθεί κορυφαία του κόσμου μέσω της WorldAquatics.

Σημειώνεται πως η Φωτεινή Τριχά στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet στο βραβείο της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς διαδέχεται μία αθλήτρια του υγρού στίβου. Ο λόγος για την Ευαγγελία Πλατανιώτη.