Στην Τουρκία και συγκεκριμένα την Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί το Ισπανικό Σούπερ Καπ του 2027, από τις 2 έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Από την Σαουδική Αραβία στην Τουρκία μεταφέρεται ο θεσμός του Ισπανικού Σουπερ Καπ για το 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2-7 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η Κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ καθώς και οι Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης θα δώσουν ραντεβού στη γειτονική χώρα, με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν (2026-2027).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της RFEF, οι αγώνες θα λάβουν χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο «Ατατούρκ», ενώ η διοργάνωση θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028. Θυμίζουμε πως φέτος, νικήτρια αναδείχθηκε η Μπαρτσελόνα, επικρατώντας 3-2 της Ρεάλ.