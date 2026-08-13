Σούπερ Καπ Ισπανίας: Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2027
Από την Σαουδική Αραβία στην Τουρκία μεταφέρεται ο θεσμός του Ισπανικού Σουπερ Καπ για το 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2-7 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.
Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η Κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ καθώς και οι Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης θα δώσουν ραντεβού στη γειτονική χώρα, με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν (2026-2027).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της RFEF, οι αγώνες θα λάβουν χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο «Ατατούρκ», ενώ η διοργάνωση θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028. Θυμίζουμε πως φέτος, νικήτρια αναδείχθηκε η Μπαρτσελόνα, επικρατώντας 3-2 της Ρεάλ.
𝗖𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼𝘀.— RFEF (@rfef) August 13, 2026
𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼.
La #superSupercopa 2027 se disputará en Estambul.
ℹ️ Toda la información: https://t.co/riMUqwjWgQ pic.twitter.com/RFTd6M7kc5
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