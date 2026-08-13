Σούπερ Καπ Ισπανίας: Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2027

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Στην Τουρκία και συγκεκριμένα την Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί το Ισπανικό Σούπερ Καπ του 2027, από τις 2 έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Από την Σαουδική Αραβία στην Τουρκία μεταφέρεται ο θεσμός του Ισπανικού Σουπερ Καπ για το 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2-7 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η Κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ καθώς και οι Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης θα δώσουν ραντεβού στη γειτονική χώρα, με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν (2026-2027).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της RFEF, οι αγώνες θα λάβουν χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο «Ατατούρκ», ενώ η διοργάνωση θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028. Θυμίζουμε πως φέτος, νικήτρια αναδείχθηκε η Μπαρτσελόνα, επικρατώντας 3-2 της Ρεάλ.

     

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