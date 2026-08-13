Σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα, η Ομόνοια επικοινώνησε με τον Παναθηναϊκό για την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα.

Ενδιαφέρον στο κατώπι του Παναθηναϊκού φέρνει δημοσίευμα από κυπριακή ιστοσελίδα, αφού η «meridiansports.com.cy» ανέφερε σε ρεπορτάζ της πως η Ομόνοια έκανε μία διερευνητική επαφή για την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα.

Ο 33χρονος Έλληνας επιθετικός μέσος είναι εκτός ομάδας από την έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ στους «πράσινους» και από το κλαμπ του έχει επικοινωνηθεί πως θα υπάρξει η ανάλογη ευελεξία, ώστε να τον βοηθήσουν να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού μην ξεχνάμε πως μιλάμε για τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και μέχρι πρότινος και του «τριφυλλιού».

Η υπόθεσή του δεν είναι εύκολη, αφού διαθέτει ένα μεγάλο συμβόλαιο που φτάνει περίπου τα 1,6-1,8 εκατ. ευρώ για τη σεζόν που τρέχει και σ' αυτό έγκειται και το τηλέφωνο που έκανε η Ομόνοια σύμφωνα με τους Κύπριους, αφού θέλησαν να μάθουν τι χρήματα είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να του δώσει ως αποζημίωση προκειμένου να δουν τι θα πρέπει να συμπληρώσουν εκείνοι, ώστε να διαφανεί αν είναι οικονομικά βιώσιμο για κείνους, ένα τέτοιο deal.

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