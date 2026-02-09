Τριχά στα Gazzetta Awards 2025: «Δεν μπορώ να πω με λόγια πού θέλω να φτάσω, αισθάνομαι κάτι ανεκπλήρωτο»

Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, μία εκδήλωση θεσμός για τον αθλητισμό, στην 11η έκδοσή τους απένειμαν το βραβείο «αθλήτρια της χρονιάς» στηΦωτεινή Τριχά. Η νεαρή πολίστρια ξεχώρισε τη σεζόν που πέρασε και οι αναγνώστες του κορυφαίου αθλητικού site της χώρας την ανέδειξαν ως την κορυφαία.

Η ίδια πραγματοποίησε μία ασύλληπτη χρονιά, η οποία ήταν γεμάτη επιτυχίες, μετάλλια και διακρίσεις ατομικές και ομαδικές. Η ίδια αποτέλεσε αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, κατακτώντας με αυτή το χρυσό μετάλλιο σε World Cup και Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Αναλυτικά όσα είπε όταν παρέλαβε το βραβείο της

«Ευχαριστώ όλους όσους με ψήφισαν και με ανακήρυξαν αθλήτρια της χρονιάς για το 2025. Ευχαριστώ συμπαίκτριες, προπονητές και όλους όσους μού έχουν δώσει τη δυνατότητα να είμαι ο εαυτός μου στην πισίνα. Ευχαριστώ στην οικογένειά μου που... με αντέχει. Γενικά αυτό που πιστεύω είναι πως όταν αγωνίζεσαι στο υψηλότερο επίπεδο, στο άθλημά σου δεν μπορείς να αρκεστείς στη μία φορά που πετυχαίνεις κάτι. Δεν μπορώ να πω με λόγια πού θέλω να φτάσω, απλά αυτό το ανεκπλήρωτο είναι αυτό που αισθάνομαι. Μόνο για τον εαυτό μου μπορω να μιλήσω, θέλω να δίνω το 100% για να βελτιώνομαι, να φτάνω κορυφές με την ομάδα μου και να παίρνω εσωτερική δύναμη».