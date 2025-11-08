Ο Ολυμπιακός με τέσσερα διαδοχικά γκολ στο 4ο οκτάλεπτο, έφθασε στη νίκη με 9-6 επί της Ουίπεστ για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα στο 4ο οκτάλεπτο νίκησε την Ουίπεστ με 9-6 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά και πέτυχε το δύο στα δύο στον Α' Όμιλο του Champions League στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο για τρία οκτάλεπτα, όμως στο τελευταίο του κομμάτι οι παίκτριες του Ολυμπιακού με σερί 4-0, ξέφυγαν με 9-5, εξασφαλίζοντας το 2ο τρίποντο, που τις φέρνει μόνες στην 1η θέση του ομίλου.

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με τις Άντριους και Σάντα να ισοφαρίζουν σε 2-2. Η Ουίπεστ ξέφυγε εκ νέου με 4-2, όμως οι Ειρήνη Νίνου και Βασιλική Πλευρίτου διαμόρφωσαν το 4-4 πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Η Βασιλική Πλευρίτου έδωσε το πρώτο προβάδισμα στον αγώνα για τον Ολυμπιακό με 5-4, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο οκτάλεπτο από το ίδιο σημείο εκκίνησης, 5-5.

Εκεί ήρθε το ξέσπασμα από τις «ερυθρόλευκες»: Με ένα γκολ από τη Νίνου και δύο από την Άντριους ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 8-5 στα 2:17 πριν από το τέλος, με τη Βασιλική Πλευρίτου να διευρύνει τη διαφορά στο 9-5 και τη Χάιντου να διαμορφώνει το τελικό 9-6.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-1, 1-1, 4-1.

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Λαναρά, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά, Άντριους 3, Σιούτη, Μπίκου, Ειρ. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Βαν Ντε Ντόλμπεστιν, Σέκουλιτς.

Ουίπεστ (Μάρτον Μπέτσουρ): Αουμπέλι 1, Αλάκζα 1, Χάιντου 1, Τίμπα 2, Χετζλ 1.

Η 2η αγωνιστική στον Α' και στον Β' Όμιλο

Α' Όμιλος

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 6

2.Ουίπεστ 3

3.Ντουναουιβάρος 3

4.Άλιμος 0

Η 3η αγωνιστική 29/11: Άλιμος-Ουίπεστ, Ολυμπιακός-Ντουναουιβάρος.

Β' Όμιλος

Ματαρό-Οριτσόντε 13-8

Σαμπαντέλ-Τεράσα 13-9

Βαθμολογία

1.Ματαρό 6

2.Σαμπαντέλ 5

3.Οριτσόντε 1

4.Τεράσα 0

Η 3η αγωνιστική 29/11: Οριτσόντε-Τεράσα, Σαμπαντέλ-Ματαρό