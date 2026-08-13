Η ΕΟΚ γνωστοποίησε πως βρίσκονται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο στο Telekom Center Athens (24/08, 18:00).

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την αντίστοιχη της Κύπρου στο Telekom Center Athens (24/08, 18:00), με σκοπό την προετοιμασία για τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027. Αξίζει να σημειωθεί πως η είσοδος για τα παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Ανδρών θα δώσει ένα δεύτερο και τελευταίο τεστ πριν από τους επίσημους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Απέναντί της στο παρκέ του Telekom Center Athens στις 24 Αυγούστου στις 18.00 θα βρίσκεται η Κύπρος και μπορείτε να κλείσει την δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (13/8) στις 14.00 μέσω της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected].

Η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης»!