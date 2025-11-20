Έλβις Φάτοβιτς: «Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ομοσπονδία δεν ανέβαλε τον αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης»

«Η Ομοσπονδία κάθε χώρας πρέπει να σέβεται τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το Ζάγκρεμπ, όπου απέναντι στη Μλάντοστ γνώρισε με περιπετειώδη τρόπο γνώρισε την πρώτη ήττα στη φετινή περίοδο.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν ένα απαιτητικό εξαήμερο, με ταξίδι στη Σερβία για τον αγώνα με τη Ραντνίτσκι, τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο «Σεράφειο» και μετά το νέο ταξίδι στο Ζάγκρεμπ για το παιχνίδι με τη Μλάντοστ για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς με δήλωσή του αναφέρθηκε στην ΚΟΕ και αναρωτήθηκε στην απόφαση να μην προχωρήσει σε αναβολή του αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης, προκειμένου να βοηθήσει τους παίκτες της ομάδας να αγωνιστούν πιο ξεκούραστοι στο Ζάγκρεμπ.

Αναλυτικά η δήλωση του Έλβις Φάτοβιτς

«Από την εμπειρία μου σε χώρες όπως η Ισπανία, η Κροατία, γνωρίζοντας και πώς λειτουργούν στην Ιταλία και στην Ουγγαρία, είναι σημαντικό για τις ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να υπάρχει κάποια ευελιξία στις αλλαγές ή αναβολές των ημερομηνιών των εγχώριων αγώνων.

Για παράδειγμα, εμείς, είχαμε τώρα τρία παιχνίδια συνεχόμενα, μέσα σε έξι ημέρες, πολύ απαιτητικά. Και τα τρία εκτός έδρας, με ταξίδια. Σχεδόν τέσσερις μέρες ήμασταν στο αεροπλάνο.

Νομίζω, ότι είναι σωστό να μπορούμε να μεταθέτουμε έναν αγώνα, ώστε να εκπροσωπούμε την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, που η δική μας Ομοσπονδία και οι άνθρωποι που αποφασίζουν, δεν μας ανέβαλαν τον αγώνα (σ.σ. με τον Απόλλωνα Σμύρνης).

Γνωρίζω, ότι υπήρχαν ημερομηνίες να διεξαχθεί κάποια άλλη μέρα αυτό το ματς. Δεν μπορώ να καταλάβω, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη.

Γιατί πιστεύω, ότι είναι προς το συμφέρον και της Ομοσπονδίας, να μπορούν οι ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Και επειδή, όπως είπα, σε όλες τις άλλες χώρες υπάρχει μεγάλη ευελιξία σε αυτό το θέμα και πάντα βρίσκεται λύση, κατά τη γνώμη μου αυτό θα πρέπει να γίνεται και εδώ. Η Ομοσπονδία κάθε χώρας θα πρέπει να σέβεται και να βοηθάει τις ομάδες της να εκπροσωπούν το άθλημα στην Ευρώπη με τον καλύτερο τρόπο».