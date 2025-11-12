Ραντνίσκι - Ολυμπιακός 12-13: Αήττητος και στην κορυφή του ομίλου
Μόνος στην κορυφή του ομίλου του βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε από μία δύσκολη έδρα, επικρατώντας με 13-12 της Ραντνίσκι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του LEN Champions League. H επικράτηση αυτή φέρνει στους 9 βαθμούς την ελληνική ομάδα να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα για την κατάκτηση του εισιτηρίου της επόμενης φάσης από την πρώτη θέση.
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς, αποκτώντας πολύ γρήγορα τον έλεγχο και το προβάδισμα συνάμα. Το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς προηγήθηκε με δύο τέρματα (0-2), με τους γηπεδούχους να μειώνουν προσωρινά ωστόσο τους «ερυθρόλευκους» να κρατούν τη διαφορά (1-3).
Παρόμοια με το τέλος της πρώτης περιόδου ήταν η έκβαση του σκορ στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Η Ραντνίσκι μείωνε στο ελάχιστο τη διαφορά και ο Ολυμπιακός έβρισκε πάντα... απάντηση για να διατηρήσει το +2. Αυτή ήταν και η διαφορά στο τέλος του πρώτου μισού της αναμέτρησης (4-6).
Στο δεύτερο ημίχρονο του ματς η γηπεδούχος ομάδα μπήκε με το πόδι στο γκάζι. Αν και στα μέσα της περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το +2 υπέρ τους (6-8) με σερί 3-0 πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα (9-8). Οι παίκτες του Ολυμπιακού βρήκαν τρόπο να ισοφαρίσουν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στο τελευταίο οκτάλεπτο (10-10).
Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός μπήκε και πάλι να επιβάλλει τον ρυθμό του. Με δύο τέρματα έστειλα πήρε και πάλι προβάδισμα με... μαξιλαράκι ασφαλείας (10-12). Ωστόσο, οι Σέρβοι έφεραν και πάλι το ματς στα ίσα (12-12).
Στο τελευταίο τρίλεπτο οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες. Μία άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βλαχόπουλου δεν έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, δύο λεπτά πριν το τέλος, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Ένα γκολ του Ζάλανκι, 49'' πριν το τέλος έδωσε το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», διαμορφώνοντας και το τελικό 13-12 για την ελληνική ομάδα.
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 6-4, 2-3
Ραντνίσκι: Φιλίποβιτς, Σ. Ράσοβιτς 2, Ντέντοβιτς 2, Ραντζέλοβιτς, Γιάκσιτς, Πιγιέτλοβιτς 1, Πρλαΐνοβιτς 2, Ιβάνοφ, Μούρισιτς 1, Βαπένσκι 2, Βλαχόπουλος 2, Β. Ράσοβιτς, Τοντορόφσκι, Νταντβάνι.
Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 1, Φούντουλης, Γούβης, Ζάλανκι 5, Δήμου, Αλιφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος
