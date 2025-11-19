Ο Άγγελος Βλαχόπουλος με πέντε γκολ οδήγησε τη Ραντνίτσκι σε εκτός έδρας νίκη επί της Βάσας (15-13), πώς έχει ο Α' Όμιλος του Champions League, που οδηγεί ο Ολυμπιακός.

O Άγγελος Βλαχόπουλος ήταν μοιραίος για τη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά τώρα ο 34χρονος παίκτης το πήρε πάνω του, με πέντε γκολ σε έξι σουτ ήταν ο πρώτος σκόρερτ για την πρωταθλήτρια Σερβίας στην εκτός έδρας νίκη επί της Βάσας με 15-13 στη Βουδαπέστη, για την 4η αγωνιστική του ομίλου του Champions League.



Η Ραντνίτσκι προηγήθηκε με 4-1, όμως η Βάσας με σερί 3-0, ισοφάρισε 4-4 στην αρχή της β' περιόδου. Ο Βλαχόπουλος έκανε το 5-4 και ο ίδιος έκλεισε σερί 3-0 για τη σερβική ομάδα, που ξέφυγε εκ νέου με 8-5.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν σε τρεις περιπτώσεις στο ένα γκολ στο 3ο οκτάλεπτο, όμως ο Βλαχόπουλος συνέχισε τη δική του παράσταση, με δύο δικά του γκολ κι άλλα τόσα του Πρλαΐνοβιτς, η Ραντνίτσκι προηγήθηκε με 14-10, στα 6:10 πριν από το τέλος, καθαρίζοντας το τρίποντο για την πρωταθλήτρια Σερβίας, με τη Βάσας απλά να μειώνει τη διαφορά στο τελικό 15-13.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-4, 4-5, 3-2

Βάσας (Σλόμπονταν Νίκιτς): Λάκατος 2, Βαρνάι 2, Ντάλα 2, Μπάτορι 5, Ζάλαϊ 1, Ράγκατς 1.

Ραντνίτσκι (Ούρος Στεβάνοβιτς): Στραχίνια Ράσοβιτς 1, Ντέντοβιτς 2, Γιάκσιτς 1, Πιγιέτλοβιτς 1, Πρλαΐνοβιτς 4, Βαπένσκι 1, Βλαχόπουλος 5.

Σταθερά στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Mετά την περιπετειώδη πρώτη ήττα του Ολυμπιακού από τη Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ, η Ραντνίτσκι νικώντας για 2η φορά τη Βάσας, πλησίασε τον Ολυμπιακό και τη Μλάντοστ στους τρεις βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός, έχοντας το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τη Μλάντοστ, παραμένει στην 1η θέση του ομίλου και έχει τον πρώτο λόγο να είναι εκεί και στις δύο τελευταίες στροφές της φάσης των ομίλων.

Στην 5η αγωνιστική στις 3 Δεκεμβρίου οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την ουραγό και χωρίς βαθμό Βάσας, την ίδια ώρα που σε καθοριστικό παιχνίδι η Ραντνίτσκι παίζει με τη Μλάντοστ, με στόχο τη νίκη-ανατροπή της ήττας της με 17-15 στο Ζάγκρεμπ, πριν έρθει στις 10 Φεβρουαρίου στον Πειραιά για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο

1.Ολυμπιακός 9

2.Μλάντοστ 9

3.Ραντνίτσκι 6

4.Βάσας 0

Η 5η αγωνιστική: 3 Δεκεμβρίου