Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε απέναντι στην Μπρέσια, όμως στο κρίσιμο σημείο ο Γιάννης Φουντούλης έδωσε την ώθηση για τη νίκη με 14-11 και οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν λογαριασμό στα προημιτελικά του Champions League.

Για τον Ολυμπιακό η νίκη επί της Μπρέσια στον Πειραιά ήταν κάτι παραπάνω από επιτακτική, τελικά ήρθε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 14-11, για τη 2η αγωνιστική του Α' προημιτελικού ομίλου στο Champions League.

Oι πρωταθλητές μετά την ήττα από τη Νόβι Μπέογκραντ στη Σερβία, έβαλαν στο σακούλι τους τρεις πρώτους βαθμούς, στο δύσκολο μονοπάτι μέχρι το Final 4 του Ιουνίου στη Μάλτα και περιμένουν να δουν τι θα γίνει στη Βαρκελώνη και στον αγώνα της Μπαρτσελονέτα με τη Νόβι Μπέογκραντ (21:30).

Τριπλό χτύπημα Φουντούλη

Ο Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα στο 2ο οκτάλεπτο και τέσσερα αναπάντητα γκολ, προηγήθηκε με 6-2 κι αμέσως μετά με 7-3, δείχνοντας να βάζει τις βάσεις να ελέγξει τον αγώνα και να μην κινδυνεύσει..

Όμως η ιταλική ομάδα είχε αντίδραση, με δικό της 3-0 μείωσε σε 7-6 στις αρχές της 3ης περιόδου κι εκεί δράση ανέλαβε ο Γιάννης Φουντούλης: Σκοράροντας στα ίσα και στον παραπάνω ο Ολυμπιακός πήρε ξανά διαφορά τριών γκολ (9-6), με την Μπρέσια να επιχειρεί νέα αντεπίθεση και να φθάνει ξανά σε απόσταση ενός γκολ, 10-9, στην πρώτη επίθεση της 4ης περιόδου.

Τη λύση έδωσε ξανά ο Φουντούλης για το 11-9 (6:17), ήρθε ο έτερος Χιώτης, Νίκος Γκίλλας για το 12-9 (5:13), ο Ζάλανκι για το 13-9 (3:43) κι όλα είχαν κριθεί.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος, στο ημίχρονο 6/10 αποκρούσεις και τελείωσε το παιχνίδι με 13/22 (59,1%).

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 5-2, 3-4, 4-3.



Ολυμπιακός (Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 3, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Μπρέσια (Πόρτσιο): Μπάτζι Νέκι, Ντελ Μπάσο, Γκουεράτο 2, Λόντι, Φερέρο 1, Πόπανιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα 1, Αλεζιάνι 2, Βίσκοβιτς 1, Καζανόβα, Τζίρι 1, Μασέντσα, Μπαλτσαρίνι.

H βαθμολογία στον Α' Όμιλο

(Σε δύο αγώνες)

1.Μπαρτσελονέτα 3*

2.Νόβι Μπέογκραντ 3*

3.Ολυμπιακός 3

4.Μπρέσια 0

*Σε ένα παιχνίδι

Η 3η αγωνιστική (31 Μαρτίου)