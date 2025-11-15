Waterpolo League: Απέδρασε από το Σεράφειο ο Ολυμπιακός
Σε ένα ματς διαφήμιση για το ελληνικό πόλο, ο Ολυμπιακός πήρε ένα σημαντικό «τρίποντο» στην έδρα του Απόλλωνα Σμύρνης. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 15-14 στο Σεράφειο κολυμβητήριο και πλέον είναι οι μόνοι αήττητοι στον Β' Όμιλο της Waterpolo League ανδρών.
Η έναρξη του ματς βρήκε τις δύο ομάδες άστοχες στο επιθετικό κομμάτι και τον Απόλλωνα Σμύρνης να παίρνει δύο φορές προβάδισμα (1-0 και 2-1). Ο Ολυμπιακός κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ, με τη βοήθεια των φουνταριστών και του Ζάλανκι (3-4).
Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι παίκτες του Τεό Λοράντου ήταν πιο αποτελεσματικοί στην άμυνα εκμεταλλευόμενοι τα πολύ καλά σουτ τον Ντάουμπε και Αλαμάνου. Αυτό είχε ο αποτέλεσμα, οι γηπεδούχοι να φέρουν το ματς στα ίσα και διαμορφώσουν το 7-7, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μισού.
Ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο κατάφερε να βρει διαφορά δύο τερμάτων. Ωστόσο ο Απόλλων Σμύρνης έβγαλε αντίδραση και όχι μόνο ισοφάρισε (11-11) αλλά κατάφερε να περάσει και με το ελάχιστο προβάδισμα πριν το τέλος του οκτάλεπτου (12-11).
Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε άμεσα τον Απόλλωνα Σμύρνης και πέρασε μπροστά στο σκορ. Μάλιστα, πήρε ξανά δύο γκολ προβάδισμα (12-14), όμως και πάλι οι γηπεδούχοι βρήκαν το τρόπο να επιστρέψουν (14-14). Στην τελευταία του επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» με τον Γενηδουνιά βρήκαν ένα σωτήριο γκολ διαμορφώνοντας το τελικό 15-14 για να πάρουν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, το οποίο τους φέρνει στην κορυφή του Β' Ομίλου.
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-3, 5-4, 2-4
Απόλλων Σμύρνης (Τ. Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 2, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 5, Ρομπόπουλος, Μύριλος, Γάρδικος, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης 1, Σάρρος
Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 4, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Λυκούδης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (15/11)
Α' Όμιλος:
- ΝΟ Πατρών - Χίος 12-13
- Πανιώνιος - Παλαιό Φάληρο 20-10
- ΝΟ Χανίων - Βουλιαγμένη 5-17
- Εθνικός - Παναθηναϊκός (20:00)
Β' Όμιλος:
- ΟΦΘ - Περιστέρι 10-8
- ΠΑΟΚ - Λάρισα 28-7
- Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός 14-15
