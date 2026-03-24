Η Μπαρτσελονέτα στο τελευταίο δίλεπτο έφθασε στο νικηφόρο 19-16 επί της Νόβι Μπέογκραντ κι έμεινε μόνη στην κορυφή του ομίλου του Champions League, όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Σε ένα παιχνίδι με 35 γκολ η Μπαρτσελονέτα νίκησε εντός έδρας τη Νόβι Μπέογκραντ με 19-16, στον αγώνα που ολοκλήρωσε τη 2η αγωνιστική του Α΄ προημιτελικού ομίλου του Champions League.

Η ισπανική ομάδα εξασφάλισε τη νίκη με τρία αναπάντητα γκολ στο τελευταίο δίλεπτο, έκανε το δύο στα δύο και στις 31 Μαρτίου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη.

Mια ντουζίνα γκολ είχε το 1ο οκτάλεπτο (6-6), και η Μπαρτσελονέτα με δύο γκολ στα τελευταία 41 δευτερόλεπτα της β' περιόδου, προσπέρασε με 10-9.

Στο ίδιο μοτίβο κύλησε το 3ο οκτάλεπτο, με τη Νόβι Μπέογκραντ να ισοφαρίζει σε τέσσερις περιπτώσεις, όμως την Μπαρτσελονέτα να μπαίνει στο 4ο οκτάλεπτο με το ελάχιστο προβάδισμα (14-13).

Ο Μουνάριθ έκανε το 15-13 (6:00), αλλά η Νόβι Μπέογκραντ ισοφάρισε σε 15-15 (4:11) και σε 16-16 (2:37).

Όμως η τελευταία λέξη ανήκε στους γηπεδούχους, ο Σαναούια έδωσε νέο προβάδισμα με 17-16 (2:17) και ο Μαγυάρος Βίνσε Πολ Βίγκβαρι με δύο γκολ, διαμόρφωσε το τελικό 19-16.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 4-3, 4-4, 5-3.

Μπαρτσελονέτα (Φρανσίσκο Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουνάριθ 4, Βελότο 2, Βαγς, Σαναούια 6, Ετσενίκε 1, Χ. Μπούστος, Μπούριαν 1, Ταχούλ 2, Βίνσε Πολ Βίγκβαρι 3, Μπιέλ, Αλ. Μπούστος, Ντέλμας, Γκομίλα.

Νόβι Μπέογκραντ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πγιέβαντσιτς 2, Ουκρόπινα 2, Γκλάντοβιτς 4, Τσουκ, Γιάνκοβιτς, Ουρόσεβιτς 1, Ντιμιτρίγιεβιτς, Πέρκοβιτς, Μαρτίνοβιτς 2, Λούκιτς 2, Πγιέσιβατς 2, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγιεβιτς 1.

H βαθμολογία στον Α' Όμιλο

(Σε δύο αγώνες)

1.Μπαρτσελονέτα 6

2.Νόβι Μπέογκραντ 3

3.Ολυμπιακός 3

4.Μπρέσια 0

Η 3η αγωνιστική (31 Μαρτίου)

Μπαρτσελονέτα - Ολυμπιακός

Μπρέσια-Νόβι Μπέογκραντ

Το πρόγραμμα στον Β' Όμιλο

Τετάρτη 25/3

21:30 Ανόβερο-Φερεντσβάρος

21:30 Προ Ρέκο-Μλάντοστ Ζάγκρεμπ

Η βαθμολογία

1.Προ Ρέκο 3

2.Μλάντοστ 3

3.Φερεντσβάρος 0

4.Ανόβερο 0