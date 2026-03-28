O Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τη Βουλιαγμένη με 21-12 στον Πειραιά, φθάνοντας στις 20 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη Water Polo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Βουλιαγμένη, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 21-12 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, σε αγώνα για την 7η αγωνιστική της Β΄ φάσης της Waterpolo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός έφθασε στις 20 νίκες, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Πανιώνιο και μια αγωνιστική πριν από το τέλoς και της β' φάσης βρίσκεται «αγκαλιά» με την κατάκτηση της 1ης θέσης στο Β1 όμιλο και στο απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

Οι πρωταθλητές για να χάσουν αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να ηττηθούν από τον Παναθηναϊκό με διαφορά μεγαλύτερη των έξι γκολ στο «Σεράφειο» στις 18 Απριλίου.

Τώρα ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο κρίσιμο ματς της Τρίτης (31/3, 21:30), με αντίπαλο την Μπαρτσελονέτα στη Βαρκελώνη, για την 3η αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 7-3, 6-4, 6-3, 2-2

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας, Λυκούδης 1, Φουντούλης 2, Γούβης 1, Ζαλάνκι 2, Δήμου 2, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μάρκογλου

ΝΟ Βουλιαγμένης (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης, Αλμύρας 2, Τρούλος 1, Δεληγιάννης, Χατζής 1, Λεβάντης, Καστρινάκης 4, Τε Ρίλε, Σπάχιτς, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπελέσης 2, Πατσιλινάκος

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Β1 Όμιλος

Σάββατο 28/3

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12

15:30 Κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Π. Φάληρο

18:00 Κολ. Περιστερίου: ΓΣ Περιστερίου - Πανιώνιος

Τετάρτη 1/4

20:00 Κολ. Σεράφειο: Απόλλων Σμύρνης – Παναθηναϊκός



Β2 Όμιλος

ΟΦΘ - Χανιά 16-12

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 4-4, 4-3, 4-4

ΟΦΘ (Μανώλης Γούναρης): Τσακίρης, Βιτόροβιτς, Φουρναράκη2, Προσινικλής Ν. 1, Γιώρτσιος 1, Νάνος 1, Ιωσήφ 4, Παυλίδης 2, Δημητριάδης 1, Προσινικλής Π. 1, Πρωιμάκης, Σαλέχ 4, Στάθης, Τάτσης 1, Σταματάκης

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 2, Στάνκοβιτς 2, Ράτζκο 2, Λεγάκης, Τοράκης, Δρίτσας, Ζουζούνης, Χατζάκης 1, Μαζοκοπάκης 1, Χαραλαμπόπουλος 2, Τζανακάκης 2, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης, Παππάς

17:00 Κολ. Γλυφάδας: Γλυφάδα - Χίος

18:30 Κολ. Γλυφάδας: Υδραϊκός – Εθνικός

Κυριακή 29/3

15:00 Κολ. Νέας Πολιτείας: Λάρισα – ΝΟ Πατρών

Οι βαθμολογίες

Β1 Όμιλος

(20ή αγων.)

1.Ολυμπιακός 60

2.Παναθηναϊκός 57

3.Βουλιαγμένη 48 (21 αγ.)

4.Απόλλων Σμύρνης 48

5.ΠΑΟΚ 33

6.Πανιώνιος 33 (19 αγ.)

7.Π. Φάληρο 22

8.Περιστέρι 21

Β2 Όμιλος

(20ή αγων.)