Μλάντοστ - Ολυμπιακός: Το πέναλτι σε... νεκρό χρόνο για την πρώτη «ερυθρόλευκη» ήττα
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Ζάγκρεμπ από τη Μλάντοστ με 14-13. Ένα «ερυθρόλευκο» black out και ένα πέναλτι σε... νεκρό χρόνο έφεραν τη νίκη για τους γηπεδούχους.
Πιο συγκεκριμένα, με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του ματς, οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες με σκορ 13-13. Η Μλάντοστ είχε επίθεση με παίκτη παραπάνω και πριν ηχήσει η κόρνα της λήξης, ο Άνγκιαλ υπέπεσε σε παράβαση πέναλτι.
Το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ ο Ναγκάεφ για να διαμορφώσει το τελικό 14-13, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στη σεζόν.
Δείτε το βίντεο με τη φάση του πέναλτι
