Champions League: Η Μλάντοστ το ντέρμπι, μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός
- «Επτάσφαιρος» Αργυρόπουλος, τεράστιο διπλό η Μαρσέιγ
- Το πανόραμα του Chamnpions League - 2η αγωνιστική
Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (29/10) η 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League και στο τέλος της βραδιάς ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην κορυφή στον Α' Όμιλο.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας μετά το εντυπωσιακό πέρασμα από τη Βουδαπέστη απέναντι στη Βάσας με 15-5 την Τρίτη (28/10) διπλασίασαν τις νίκες τους.
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής στον Α' Όμιλο, η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ νίκησε εντός έδρας τη Ραντνίτσκι Κραγκπούγεβατς με 17-15 και την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα.
Στο Ζάγκρεμπ ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Μλάντοστ είχε το προβάδισμα στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια, προηγήθηκε με 7-5, με τη σερβική ομάδα να προσπερνά 8-7 στην ολοκλήρωση της β' περιόδου.
Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν και πάλι με 11-9 και 12-10 και μπήκαν στην 4η περίοδο με το ελάχιστο προβάδισμα (13-12). Εκεί οι Πρλαΐνοβιτς, Βλαχόπουλος και Βίκτορ Ράσοβιτς ισοφάρισαν σε τρεις περιπτώσεις για τη Ραντνίτσκι, με το σκορ να είναι 15-15 στο 1:38 πριν από τέλος, όμως η Μλάντοστ με γκολ από τους Μπούκιτς (1:04) και Βρίλιτς (00:07) έφθασε στη νίκη με 17-15.
Τα οκτάλεπτα: 5-5, 2-3, 6-4, 4-3.
Μλάντοστ: Μπάσιτς 2, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπούκιτς 4, Λάζιτς 2, Ναγκάεφ 1, Βρίλιτς 2, Βουκίσεβιτς 3, Χαρκόφ 2.
Ραντνίτσκι: Στραχίνια Ράσοβιτς 3, Ραντγιέλοβιτς 1, Γιάκσιτς 1, Πιγιέτλοβιτς 2, Πρλαΐνοβιτς 3, Βλαχόπουλος 3, Βίκτορ Ράσοβιτς 1, Νταντβάνι 1.
«Επτάσφαιρος» Αργυρόπουλος, τεράστιο διπλό η Μαρσέιγ
Με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να σημειώνει επτά γκολ η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπρέσια με 21-17 και πλέον οδηγεί μόνη της την κούρσα στον Γ' Όμιλο.
Η Μαρσέιγ σημείωσε ένα από τα highlight της 2ης αγωνιστικής, με την πρωταθλήτρια Γαλλίας να νικά εκτός έδρας την Μπαρτσελονέτα 12-11 και να έχει πλέον το πλεονέκτημα για την 1η θέση στον Δ' Όμιλο.
Με τον Στάθη Καλογερόπουλο να σημειώνει ένα γκολ, η Μαρσέιγ προηγήθηκε 10-6, 6:56 πριν από το τέλος, η πρωταθλήτρια Ισπανίας ισοφάρισε με τον Μπούστος σε 11-11 (1:23), όμως ο Τόμας Βερνού 12 δευτερόλεπτα αργότερα πέτυχε το νικητήριο γκολ για τη Μαρσέιγ.
Το πανόραμα του Chamnpions League - 2η αγωνιστική
Α' Όμιλος
- Βάσας - Ολυμπιακός 5-15
- Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς 17-15
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 6
- 2.Μλάντοστ 3
- 3.Ραντνίτσκι 3
- 4.Βάσας 0
Η 3η αγωνιστική
- 11/11 Βάσας-Μλάντοστ
- 12/11 Ραντντίτσκι-Ολυμπιακός
Β' Όμιλος
- Γιαντράν Σπλιτ - Νόβι Μπέογκραντ 7-10
- Προ Ρέκο - Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι 16-7
Η βαθμολογία
- 1.Πριο Ρέκο 6
- 2.Νόβι Μπέογκραντ 3
- 3.Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι 3
- 4.Γιαντράν Σπλιτ 0
Η 3η αγωνιστική
- 11/11 Προ Ρέκο-Γιαντράν Σπλιτ
- 11/11 Νόβι Μπέογκραντ- Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι
Γ' Όμιλος
- Οραντέα-Πρίμορατς Κότορ 14-7
- Μπρέσια-Φερεντσβάρος 17-21
Η βαθμολογία
- 1.Φερεντσβάρος 6
- 2.Μπρέσια 3
- 3.Οραντέα 3
- 4.Πρίμορατς Κότορ 0
Η 3η αγωνιστική
- 11/11 Οραντέα-Μπρέσια
- 12/11 Φερεντσβάρος-Πρίμορατς Κότορ
Δ' Όμιλος
- Ανόβερο-Σαμπαντέλ 16-14
- Μπαρτσελονέτα-Μαρσέιγ 11-12
Η βαθμολογία
- 1.Μαρσέιγ 6
- 2.Μπαρτσελονέτα 3
- 3.Ανόβερο 3
- 4.Σαμπαντέλ 0
