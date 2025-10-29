Η Μλάντοστ νίκησε τη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς με 17-15 και πλέον ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στον Α' Όμιλο του Champions League. Επτά γκολ ο Στέλιος Αργυρόπουλος, όλη η δράση στην 2η αγωνιστική.

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (29/10) η 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League και στο τέλος της βραδιάς ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην κορυφή στον Α' Όμιλο.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας μετά το εντυπωσιακό πέρασμα από τη Βουδαπέστη απέναντι στη Βάσας με 15-5 την Τρίτη (28/10) διπλασίασαν τις νίκες τους.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής στον Α' Όμιλο, η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ νίκησε εντός έδρας τη Ραντνίτσκι Κραγκπούγεβατς με 17-15 και την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα.

Στο Ζάγκρεμπ ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Μλάντοστ είχε το προβάδισμα στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια, προηγήθηκε με 7-5, με τη σερβική ομάδα να προσπερνά 8-7 στην ολοκλήρωση της β' περιόδου.

Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν και πάλι με 11-9 και 12-10 και μπήκαν στην 4η περίοδο με το ελάχιστο προβάδισμα (13-12). Εκεί οι Πρλαΐνοβιτς, Βλαχόπουλος και Βίκτορ Ράσοβιτς ισοφάρισαν σε τρεις περιπτώσεις για τη Ραντνίτσκι, με το σκορ να είναι 15-15 στο 1:38 πριν από τέλος, όμως η Μλάντοστ με γκολ από τους Μπούκιτς (1:04) και Βρίλιτς (00:07) έφθασε στη νίκη με 17-15.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 2-3, 6-4, 4-3.

Μλάντοστ: Μπάσιτς 2, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπούκιτς 4, Λάζιτς 2, Ναγκάεφ 1, Βρίλιτς 2, Βουκίσεβιτς 3, Χαρκόφ 2.

Ραντνίτσκι: Στραχίνια Ράσοβιτς 3, Ραντγιέλοβιτς 1, Γιάκσιτς 1, Πιγιέτλοβιτς 2, Πρλαΐνοβιτς 3, Βλαχόπουλος 3, Βίκτορ Ράσοβιτς 1, Νταντβάνι 1.

«Επτάσφαιρος» Αργυρόπουλος, τεράστιο διπλό η Μαρσέιγ

Με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να σημειώνει επτά γκολ η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπρέσια με 21-17 και πλέον οδηγεί μόνη της την κούρσα στον Γ' Όμιλο.

Η Μαρσέιγ σημείωσε ένα από τα highlight της 2ης αγωνιστικής, με την πρωταθλήτρια Γαλλίας να νικά εκτός έδρας την Μπαρτσελονέτα 12-11 και να έχει πλέον το πλεονέκτημα για την 1η θέση στον Δ' Όμιλο.

Με τον Στάθη Καλογερόπουλο να σημειώνει ένα γκολ, η Μαρσέιγ προηγήθηκε 10-6, 6:56 πριν από το τέλος, η πρωταθλήτρια Ισπανίας ισοφάρισε με τον Μπούστος σε 11-11 (1:23), όμως ο Τόμας Βερνού 12 δευτερόλεπτα αργότερα πέτυχε το νικητήριο γκολ για τη Μαρσέιγ.

Το πανόραμα του Chamnpions League - 2η αγωνιστική

Α' Όμιλος

Βάσας - Ολυμπιακός 5-15

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς 17-15

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 6

2.Μλάντοστ 3

3.Ραντνίτσκι 3

4.Βάσας 0

Η 3η αγωνιστική

11/11 Βάσας-Μλάντοστ

12/11 Ραντντίτσκι-Ολυμπιακός



Β' Όμιλος

Γιαντράν Σπλιτ - Νόβι Μπέογκραντ 7-10

Προ Ρέκο - Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι 16-7

Η βαθμολογία

1.Πριο Ρέκο 6

2.Νόβι Μπέογκραντ 3

3.Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι 3

4.Γιαντράν Σπλιτ 0

Η 3η αγωνιστική

11/11 Προ Ρέκο-Γιαντράν Σπλιτ

11/11 Νόβι Μπέογκραντ- Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι



Γ' Όμιλος

Οραντέα-Πρίμορατς Κότορ 14-7

Μπρέσια-Φερεντσβάρος 17-21

Η βαθμολογία

1.Φερεντσβάρος 6

2.Μπρέσια 3

3.Οραντέα 3

4.Πρίμορατς Κότορ 0

Η 3η αγωνιστική

11/11 Οραντέα-Μπρέσια

12/11 Φερεντσβάρος-Πρίμορατς Κότορ

Δ' Όμιλος

Ανόβερο-Σαμπαντέλ 16-14

Μπαρτσελονέτα-Μαρσέιγ 11-12

Η βαθμολογία